Премия «КонТЭКст-2023»: Жюри определило лучшие коммуникационные проекты ТЭК

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Как сообщает gorod55.ru, премию «КонТЭКст-2023» провели в рамках Российской энергетической недели. Гостями различных отраслевых событий стали представители разных компаний ТЭК и промышленности со всех российских регионов.
Премия состояла из нескольких блоков, включая дни открытых презентаций, арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры», проходящую на Российской энергетической неделе в Манеже коммуникационную сессию, экскурсии в телецентр «Останкино», мастер-классы известных в индустрии представителей коммуникаций и тележурналистики. Завершающим мероприятием выступила церемония вручения наград самым достойным претендентам на победу.
Лауреатов конкурса выбрали из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал. В качестве наград победителям были вручены дипломы, сувениры от партнеров премии, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», книга Светланы Колосовой «Звезда эфира», вино от FortWine. При этом самым главным призом можно считать уникальные вазы, изготовленные вручную мастерами-стеклодувами Гусевского хрустального завода.
В рамках премии «КонТЭКст» ежегодно отмечают достижения специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст», созданный в пресс-центре Минэнерго России, функционирует с 2009 года и выступает официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. За всю историю премии ее участниками смогли стать около 400 энергетических компаний России, представляющих полный перечень направлений ТЭК. Здесь имеются в виду электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор, угольная промышленность и энергетическое машиностроение.
Медиахолдинг 1МI выступил в качестве информационного партнера мероприятия.