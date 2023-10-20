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Премия «КонТЭКст-2023»: Жюри определило лучшие коммуникационные проекты ТЭК

Премия «КонТЭКст-2023»: Жюри определило лучшие коммуникационные проекты ТЭК

20 октября 2023, 16:58
Фото: Пресс-центр премии «КонТЭКст»
В Москве прошла церемония награждения победителей премии «КонТЭКст-2023», на которой были отмечены самые лучшие коммуникационные проекты, СМИ и эксперты топливно-энергетического комплекса и энергетического машиностроения.

Как сообщает gorod55.ru, премию «КонТЭКст-2023» провели в рамках Российской энергетической недели. Гостями различных отраслевых событий стали представители разных компаний ТЭК и промышленности со всех российских регионов.

Премия состояла из нескольких блоков, включая дни открытых презентаций, арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры», проходящую на Российской энергетической неделе в Манеже коммуникационную сессию, экскурсии в телецентр «Останкино», мастер-классы известных в индустрии представителей коммуникаций и тележурналистики. Завершающим мероприятием выступила церемония вручения наград самым достойным претендентам на победу.

Лауреатов конкурса выбрали из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал. В качестве наград победителям были вручены дипломы, сувениры от партнеров премии, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», книга Светланы Колосовой «Звезда эфира», вино от FortWine. При этом самым главным призом можно считать уникальные вазы, изготовленные вручную мастерами-стеклодувами Гусевского хрустального завода.

В рамках премии «КонТЭКст» ежегодно отмечают достижения специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст», созданный в пресс-центре Минэнерго России, функционирует с 2009 года и выступает официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. За всю историю премии ее участниками смогли стать около 400 энергетических компаний России, представляющих полный перечень направлений ТЭК. Здесь имеются в виду электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор, угольная промышленность и энергетическое машиностроение.

Медиахолдинг 1МI выступил в качестве информационного партнера мероприятия.

#Общество
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