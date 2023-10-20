Премия «КонТЭКст-2023»: Жюри определило лучшие коммуникационные проекты ТЭК

В рамках премии «КонТЭКст» ежегодно отмечают достижения специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст», созданный в пресс-центре Минэнерго России, функционирует с 2009 года и выступает официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. За всю историю премии ее участниками смогли стать около 400 энергетических компаний России, представляющих полный перечень направлений ТЭК. Здесь имеются в виду электроэнергетика, атомная энергетика, нефтегазовый сектор, угольная промышленность и энергетическое машиностроение.