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Президент России обвинил МОК в искажении Олимпийской хартии

Президент России обвинил МОК в искажении Олимпийской хартии

20 октября 2023, 12:24
Фото: 1MI
Международный олимпийский комитет отверг обвинения Путина в этнической дискриминации российских спортсменов, подчеркнув, что участие в Олимпийских играх не является неотъемлемым правом человека, а приглашение на турнир можно заслужить политическими жестами.

Международный олимпийский комитет не согласился с обвинениями, высказанными президентом России о том, что российских спортсменов подвергают этнической дискриминации.

По мнению МОК, участие в Олимпийских играх не является неотъемлемым правом человека. Также организация отметила, что недавняя поправка к Олимпийской хартии не связана с приглашением на Олимпиаду в качестве привилегии, которую можно заслужить политическими жестами, а не безусловным правом спортсмена, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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