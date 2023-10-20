Президент России обвинил МОК в искажении Олимпийской хартии

По мнению МОК, участие в Олимпийских играх не является неотъемлемым правом человека. Также организация отметила, что недавняя поправка к Олимпийской хартии не связана с приглашением на Олимпиаду в качестве привилегии, которую можно заслужить политическими жестами, а не безусловным правом спортсмена, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».