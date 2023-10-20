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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Движение машин в центре города значительно осложнено из-за огромных пробок

Пробки в 8 баллов сковали Ростов из-за ДТП и коммунальных работ

20 октября 2023, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
Движение машин в центре города значительно осложнено из-за огромных пробок
Движение машин в центре Ростова значительно осложнено из-за огромных пробок, сообщают «Яндекс. Карты».

Центр Ростова сковал огромными дорожными заторами. Пробки в городе вечером пятницы оцениваются в восемь баллов. К традиционному пятничному час-пику добавились дорожные работы и несколько ДТП — они осложнили транспортную ситуацию в городе.

Проехать сейчас практически невозможно по Ворошиловскому, Текучева, Красноармейской, Большой Садовой и Береговой. Также пробки зафиксированы на Ленина, Шеболдаева, Сельмаше и Малиновского.

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Ростовчане сообщают, что огромные очереди из-за пробок образуются и на общественный транспорт — автобусы просто не успевают во время забрать горожан с остановок.

Ранее девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем.

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