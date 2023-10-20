Пробки в 8 баллов сковали Ростов из-за ДТП и коммунальных работ

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Центр Ростова сковал огромными дорожными заторами. Пробки в городе вечером пятницы оцениваются в восемь баллов. К традиционному пятничному час-пику добавились дорожные работы и несколько ДТП — они осложнили транспортную ситуацию в городе.
Проехать сейчас практически невозможно по Ворошиловскому, Текучева, Красноармейской, Большой Садовой и Береговой. Также пробки зафиксированы на Ленина, Шеболдаева, Сельмаше и Малиновского.
Ростовчане сообщают, что огромные очереди из-за пробок образуются и на общественный транспорт — автобусы просто не успевают во время забрать горожан с остановок.
Ранее девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем.