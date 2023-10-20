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Posted Вчера, 22:50

Published Вчера, 22:50

Modified Вчера, 23:01

Updated Вчера, 23:01

Путин приехал в штаб ВС в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

Путин приехал в штаб ВС в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

19 октября 2023, 22:50
Фото: 1MI
Там президент заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе СВО и попросил «передать привет всем командирам», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Видео: Телеканал «Звезда»

По словам Пескова, президент заехал в штаб по дороге из Перми, где он принял участие в форуме «Россия — спортивная держава».

В штабе Путин обсудил важные вопросы специальной военной операции с представителями высшего руководства Минобороны. Со своей стороны, Герасимов сообщил ему, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.

Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации. Его последний визит в Ростов был в августе.

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