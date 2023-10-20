Путин приехал в штаб ВС в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

Posted Вчера, 22:50
Published Вчера, 22:50
Modified Вчера, 23:01
Updated Вчера, 23:01
По словам Пескова, президент заехал в штаб по дороге из Перми, где он принял участие в форуме «Россия — спортивная держава».
В штабе Путин обсудил важные вопросы специальной военной операции с представителями высшего руководства Минобороны. Со своей стороны, Герасимов сообщил ему, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.
Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации. Его последний визит в Ростов был в августе.