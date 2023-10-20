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Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

РЭО: Рекультивация полигона в Кабардинке вышла на финальную стадию

РЭО: Рекультивация полигона в Кабардинке вышла на финальную стадию

20 октября 2023, 18:06
Фото: piqsels.com
Рекультивация полигона ТКО вблизи села Кабардинка под Геленджиком находится на финальной стадии. Глава РЭО Денис Буцаев проинспектировал ход работ во время рабочей поездки в регион 19 октября.

По словам Дениса Буцаева, в планах до 21 ноября завершить устройство экрана с укладкой плодородного слоя, следом предстоит посеять траву и высадить деревья. То есть технический этап рекультивации закончится до нового года, а потом здесь планируется разбить парк имени Федора Конюхова, передает newstracker.ru.

Проект рекультивации включает обустройство пассивной системы дегазации, состоящей из 30 скважин, каждая из которых оборудована биофильтром со сменной загрузкой.

Полигон близ Кабардинки проработал с 1973 по 2017 год. В законсервированном состоянии он находится шесть лет. Основная масса отходов, накопленных на объекте, представляет собой бытовой и строительный мусор объемом 1,66 миллиона тонн.

После осмотра полигона Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин провели рабочее совещание. Обсуждались вопросы создания перспективных объектов по обращению с ТКО на территории региона на основе концессионных соглашений.

Рекультивация полигона в Кабардинке поможет улучшить экологическую обстановку в регионе и сформировать экономику замкнутого цикла.

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