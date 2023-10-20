РЭО: Рекультивация полигона в Кабардинке вышла на финальную стадию

По словам Дениса Буцаева, в планах до 21 ноября завершить устройство экрана с укладкой плодородного слоя, следом предстоит посеять траву и высадить деревья. То есть технический этап рекультивации закончится до нового года, а потом здесь планируется разбить парк имени Федора Конюхова, передает newstracker.ru.