Ростовчанам рассказали о профилактике бытовых пожаров и поведении на льду

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Спикеры доложили об итогах лета и рассказали о поставленных задачах на ближайшее время.
Брифинг начался с данных о завершении купального сезона. Как отметил исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов, по учтенным данным в купальный сезон на водных объектах города Ростова-на-Дону утонуло 2 человека, в том числе 1 несовершеннолетний.
— Одно из происшествий случилось 18 июня в Советском районе, на частном пляже «Каррера»утонул четырехлетний ребенок. Несовершеннолетний остался без присмотра родителей, самостоятельно вошел вводу и утонул. Не смотря на реанимационные мероприятия, в том числе прибывшей бригадой СМП, спасти мальчика не удалось. По итогам происшествия к родителям ребенка были применены меры административного воздействия. Второй случай гибели человека, произошел 9 августа в Пролетарском районе, на акватории Можайских прудов. Областные спасатели извлекли тело мужчины 50-ти лет, установив, что причиной смерти стало утопление, — пояснил Александр Наумов.
Он также добавил, что за летний период на водоемах донской столицы было спасено 3 человека, в том числе 1 несовершеннолетний. Спасители откачавшие ребенка представлены к медалям МЧС России.
По мнению спикеров, к основным причинам гибели людей на воде можно отнести купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в неустановленных местах и плохой контроль родителями собственных детей.
— На всех пляжах были проведены работы по обследованию и очистке как дна водоемов, так и территорий от мусора. Оснащены спасательные посты, установлены информационные стенды. Безопасность граждан при нахождении на акватории пляжей осуществлялась обязательным дежурством матросов-спасателей, — дополнил картину своим комментарием замначальника надзорной деятельности и профилактической работе по городу Ростову-на-Дону Павел Кириченко.
В целях недопущения гибели людей, предупреждения несчастных случаев в местах, не оборудованных для купания, районными администрациями города Были созданы межведомственные оперативные группы для ежедневного патрулирования водных объектов города с обязательным участием сотрудников полиции, комиссии по делам несовершеннолетних делам несовершеннолетних и защите их прав. Ко всем нарушителям Правил охраны жизни людей на водных объектах применялись меры административного воздействия. За лето было составлено 118 протоколов.
Представители ГО и ЧС также сообщили, что с наступлением холодов риск чрезвычайных ситуаций на водоемах повышается. По их словам, первыми испытывать лед на прочность будут дети и любители зимней рыбалки, поэтому они призвали ростовчан быть внимательнее. Кроме того, спикеры рассказали как вести себя на замерзшем водоеме в случае провала льда под ногами.
— Нужно действовать быстро и решительно — широко расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь. Если кто-то увидел какое-то нарушение на воде, тонущего человека, то нужно привлечь внимание окружающих криком «Человек тонет!». Незамедлительно звонить на телефон спасения 112 он действует по всей России, после этого звонок перенаправляется в аварийно-спасательные службы, — сказал Александр Наумов.
Не обошли стороной и противопожарную безопасность. В настоящее время контроль за состоянием пожарной обстановки на территории Ростова-на-Дону осуществляется 8 межведомственными оперативными группами администраций городских районов, а также силами ЕДДС-112 с задействованием 7 камер видеонаблюдения. В ходе проводимой работы оперативными группами осуществлены 1280 рейдов по местам, наиболее подверженным загораниям сухой растительности, в ходе которых среди населения распространены 7303 экземпляров памяток, выданы 415 уведомления о необходимости приведения территории в надлежащее состояние, проведены 4096 беседы с гражданами о мерах пожарной безопасности, составлено 108 протоколов об административных правонарушениях.
В завершении брифинга докладчики обратились к ростовчанам с просьбой соблюдать правила поведения на льду и максимально соблюдать правило противопожарной безопасности. Ведь во время холодов, зачастую причиной пожара в жилых домах являются отопительные приборы и неправильная их эксплуатация.