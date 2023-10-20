Ростовчанам рассказали о профилактике бытовых пожаров и поведении на льду

— Нужно действовать быстро и решительно — широко расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь. Если кто-то увидел какое-то нарушение на воде, тонущего человека, то нужно привлечь внимание окружающих криком «Человек тонет!». Незамедлительно звонить на телефон спасения 112 он действует по всей России, после этого звонок перенаправляется в аварийно-спасательные службы, — сказал Александр Наумов.