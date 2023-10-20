Ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Они рассказали, что живут в доме на улице 339 Стрелковой дивизии, 11, где вторую неделю не меняется цвет воды. Она мутного оранжевого цвета.
«Использовать эту воду невозможно. Она сушит кожу, портит ванную. Портятся полотенца, приходится постоянно стирать», — пожаловались горожане.
Пользователи в комментариях написали, что и по другим адресам есть аналогичные проблемы.
«На Еременко такая же вода течет», — заявили ростовчане.
«На проспекте Стачки аналогичная проблема», — пишут горожане.
«Из крана горячей воды течет ржавая вода и совсем не горячая», — сообщили местные жители.
В Ростовводоканале подтвердили, что после старта отопительного сезона появилось большое количество жалоб на ржавую воду.
Ранее коммунальный фонтан в два этажа топил центр Ростова-на-Дону.