Ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Местная жительница засняла видео, на котором сотрудник надел на шею собаки петлю и удерживал ее. Животное в это время скулило и пыталось вырваться.
«Вот так в городе на глазах у испуганных детей отлавливают бездомных собак. Это что за издевательства над животными. Для чего травмировать психику рядом стоящих детей», — возмутилась ростовчанка.
Она потребовала перестать калечить собак и отлавливать их более гуманными способами.
Ранее зоолог Ерофеева рассказала, почему в Шахтах массово травят бездомных собак. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.