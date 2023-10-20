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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова

Ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова

20 октября 2023, 08:39
Фото: Midjourney
Ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова

Ростовчане заявили о жестоком обращении с собаками во время отлова

В Ростове-на-Дону сотрудники, занимающиеся отловом животных, издеваются над собаками, сообщили читатели RostovGazeta.

Местная жительница засняла видео, на котором сотрудник надел на шею собаки петлю и удерживал ее. Животное в это время скулило и пыталось вырваться.

«Вот так в городе на глазах у испуганных детей отлавливают бездомных собак. Это что за издевательства над животными. Для чего травмировать психику рядом стоящих детей», — возмутилась ростовчанка.

Живодер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собаками
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Ростовчане заявили о жестоком обращении с собаками во время отлова
Видео: rostovgazeta.ru

Она потребовала перестать калечить собак и отлавливать их более гуманными способами.

Ранее зоолог Ерофеева рассказала, почему в Шахтах массово травят бездомных собак. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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