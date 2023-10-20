rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Скандальный ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы

Ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы

20 октября 2023, 17:29
Фото: 1MI
Скандальный ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы
Скандальный ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы, видео с ним после освобождения опубликовано на канале «Алексей Донской».

Из заключения вышел ростовский политический блогер Сергей Рулев. На кадрах после выхода из мест заключения видно, что он обнимается со встречающими.

«В тюрьме я по не воле слушал радио и думал о загадочной России», — такими стали первые слова Рулева после освобождения.

В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Узнать подробнее

Рулева осудили в июле за неуважение к суду, оскорбление представителя власти и вымогательство. Блогера обвиняли в том, что он попросил 100 тысяч рублей у члена Избиркома региона, обещая в обмен удалить из Интернета свои ролики с ее критикой. Свою вину в этом преступлении Рулев категорически отрицал.

Суд признал его виновным и приговорил его к одному году и трем месяцам заключения в колонии-поселения. Вероятно, Рулев освободился раньше с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея РулеваСкандальный ростовский блогер Рулев заявил, что его судят за патриотизмСкандальный ростовский блогер Сергей Рулев намерен обжаловать вручение повестки в суд
#Общество#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовский блогер Сергей Рулев#Уголовное дело#Ростов#RostovGazeta#Сергей Рулев
Подпишитесь
В Ростов приехал Путин, а на Кубани арестовали экс-главу донского Минздрава
Сегодня, 15:55
«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове
Сегодня, 10:44
«Чистки начались в Ростовской области»: эксперт рассказал об аресте Быковской
Сегодня, 14:56
Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Сегодня, 14:06
«Стартуем в 2024»: Президент ФК «Ростов» заявил о создании новой футбольной команды
Сегодня, 13:06
Ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов
Сегодня, 12:37