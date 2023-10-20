Ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы

Рулева осудили в июле за неуважение к суду, оскорбление представителя власти и вымогательство. Блогера обвиняли в том, что он попросил 100 тысяч рублей у члена Избиркома региона, обещая в обмен удалить из Интернета свои ролики с ее критикой. Свою вину в этом преступлении Рулев категорически отрицал.