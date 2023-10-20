Ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Из заключения вышел ростовский политический блогер Сергей Рулев. На кадрах после выхода из мест заключения видно, что он обнимается со встречающими.
«В тюрьме я по не воле слушал радио и думал о загадочной России», — такими стали первые слова Рулева после освобождения.
Рулева осудили в июле за неуважение к суду, оскорбление представителя власти и вымогательство. Блогера обвиняли в том, что он попросил 100 тысяч рублей у члена Избиркома региона, обещая в обмен удалить из Интернета свои ролики с ее критикой. Свою вину в этом преступлении Рулев категорически отрицал.
Суд признал его виновным и приговорил его к одному году и трем месяцам заключения в колонии-поселения. Вероятно, Рулев освободился раньше с учетом времени, проведенного в СИЗО.