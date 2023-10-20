Шоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического Ростова

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Российский шоумен делится мнением, что застройка городов — это неизбежность. И раз уж это происходит, то в идеале, активисты могли бы объединяться с властями. Вырабатывать взаимоустраивающие условия, в рамках которых город разрешит бизнесу строить приносящее доход жилье.
«По-моему, так и происходит сегодня в Ростове? Слышны голоса краеведов, общественников», — отмечает Дмитрий Дибров.
Собеседник подчеркивает, что если он правильно информирован, то претендент на застройку проходит общественную защиту проекта. Здесь учитывается этажность, колористика и многое другое, входящее в понятие архитектурного контекста.
Подробнее в материале: «Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дмитрий Дибров поразмышлял над тем, каким должен быть современный Ростов.