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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Шоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического Ростова

Шоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического Ростова

20 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Шоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического Ростова

Шоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического Ростова

С массовой застройкой исторического центра Ростова ничего не поделать. Такие процессы наблюдаются сегодня во всех мегаполисах мира, сообщил RostovGazeta уроженец Дона, российский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров.

Российский шоумен делится мнением, что застройка городов — это неизбежность. И раз уж это происходит, то в идеале, активисты могли бы объединяться с властями. Вырабатывать взаимоустраивающие условия, в рамках которых город разрешит бизнесу строить приносящее доход жилье.

«По-моему, так и происходит сегодня в Ростове? Слышны голоса краеведов, общественников», — отмечает Дмитрий Дибров.

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Собеседник подчеркивает, что если он правильно информирован, то претендент на застройку проходит общественную защиту проекта. Здесь учитывается этажность, колористика и многое другое, входящее в понятие архитектурного контекста.

Подробнее в материале: «Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дмитрий Дибров поразмышлял над тем, каким должен быть современный Ростов.

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