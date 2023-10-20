Шоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического Ростова

Российский шоумен делится мнением, что застройка городов — это неизбежность. И раз уж это происходит, то в идеале, активисты могли бы объединяться с властями. Вырабатывать взаимоустраивающие условия, в рамках которых город разрешит бизнесу строить приносящее доход жилье.