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Published Сегодня, 11:43

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Шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник битлам

Шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник «Битлз»

20 октября 2023, 11:43
Фото: EMI/Billboard/CC0/wikimedia.org
Шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник битлам

Шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник «Битлз»

«Битлз» повлиял на всю мировую культуру. И когда в каком-то небольшом городе появлялся памятник битлам, город переставал быть провинцией. Однако в Ростове этот памятник установить не удалось, сообщил RostovGazeta российский шоумен, уроженец донской столицы Дмитрий Дибров.

Шоумен вспоминает, как коллектив инициативной группы донских интеллектуалов и предпринимателей за свои деньги хотели установить на Пушкинском бульваре памятник «Битлз». Эту инициативу подхватила вся студенческая и научная общественность.

«Но нашелся хлопотун, имени которого уже никто не вспомнит. И с воплем „Битлы развалили СССР, а Дибров собрался установить им памятник в Ростове“, принялся собирать подписи», — рассказывает Дмитрий Дибров.

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Весь ужас, по словам российского телеведущего, заключается в том, что подписи были собраны. И городское руководство в то время приняло решение лишний раз не дразнить активистов.

В итоге памятник все-таки установили. Правда, не битлам, а страстному битломану — скрипачу Моне.

Подробнее в материале: «Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дмитрий Дибров поразмышлял о том, каким должен быть современный Ростов.

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