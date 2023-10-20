Шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник «Битлз»

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Шоумен вспоминает, как коллектив инициативной группы донских интеллектуалов и предпринимателей за свои деньги хотели установить на Пушкинском бульваре памятник «Битлз». Эту инициативу подхватила вся студенческая и научная общественность.
«Но нашелся хлопотун, имени которого уже никто не вспомнит. И с воплем „Битлы развалили СССР, а Дибров собрался установить им памятник в Ростове“, принялся собирать подписи», — рассказывает Дмитрий Дибров.
Весь ужас, по словам российского телеведущего, заключается в том, что подписи были собраны. И городское руководство в то время приняло решение лишний раз не дразнить активистов.
В итоге памятник все-таки установили. Правда, не битлам, а страстному битломану — скрипачу Моне.
Подробнее в материале: «Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дмитрий Дибров поразмышлял о том, каким должен быть современный Ростов.