Скоростной трамвай в Ростове пустят по выделенным полосам

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В Ростове часть путей строящегося скоростного трамвая планируют обособить от основного дорожного потока. Начальник отдела городского департамента транспорта Евгений Романцов заявил, что в частности выделенные полосы для трамвая появятся в Левенцовке, на Малиновского, а также на Еременко, Ткачева и Жданова.
Однако детально это обсуждать еще рано. Так как у чиновников пока нет на руках необходимой технической документации. Проектировщик сейчас разрабатывает ускоренный и максимально обособленный путь для трамваев.
«Безусловно, заданием предполагается максимальное обособление. Но таким же приоритетным идет и требование не создавать новых проблем на участках дорог, где их не было», — добавил замдиректора департамента автодорог Нарек Тамразян.
Чиновники также заключили, что скоростной трамвай должен стать настолько привлекательным средством передвижения для ростовчан, чтобы они пересели на него с легкового транспорта.
Ранее ростовчане определились, какого цвета будет городской скоростной трамвай.