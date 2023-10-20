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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Строящийся скоростной трамвай в Ростове, вероятно, будет отделен от проезжей части

Скоростной трамвай в Ростове пустят по выделенным полосам

20 октября 2023, 16:33
Фото: 1MI
Строящийся скоростной трамвай в Ростове, вероятно, будет отделен от проезжей части
Строящийся скоростной трамвай в Ростове, вероятно, будет отделен от проезжей части, заявили власти города на встрече с жителями Октябрьского района.

В Ростове часть путей строящегося скоростного трамвая планируют обособить от основного дорожного потока. Начальник отдела городского департамента транспорта Евгений Романцов заявил, что в частности выделенные полосы для трамвая появятся в Левенцовке, на Малиновского, а также на Еременко, Ткачева и Жданова.

Однако детально это обсуждать еще рано. Так как у чиновников пока нет на руках необходимой технической документации. Проектировщик сейчас разрабатывает ускоренный и максимально обособленный путь для трамваев.

«Безусловно, заданием предполагается максимальное обособление. Но таким же приоритетным идет и требование не создавать новых проблем на участках дорог, где их не было», — добавил замдиректора департамента автодорог Нарек Тамразян.

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Чиновники также заключили, что скоростной трамвай должен стать настолько привлекательным средством передвижения для ростовчан, чтобы они пересели на него с легкового транспорта.

Ранее ростовчане определились, какого цвета будет городской скоростной трамвай.

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