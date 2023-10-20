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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Стали известны подробности ареста экс-главы донского Минздрава Быковской

Стали известны подробности ареста экс-главы донского Минздрава Быковской

20 октября 2023, 13:16
Фото: donland.ru
Стали известны подробности ареста экс-главы донского Минздрава Быковской

Названа причина ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

Суд принял решение заключить под стражу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, сообщают СМИ.

Bloknot-rostov пишет, что Быковской предстоит провести в СИЗО полгода, а ее бывшему заместителю Станиславу Беседовскому — три месяца. Их арестовали в один день во время заседания.

«Причиной стала информация, что они могут оказывать давление на свидетелей по этому делу. Здесь говорится о представителях больниц, чьи показания заслушивает суд», — пишет издание.

Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
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Оно со ссылкой на представителя гособвинения сообщило, что якобы установили обстоятельства, говорящие о возможности фигурантов скрыться от суда. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.

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