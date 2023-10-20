Стали известны подробности ареста экс-главы донского Минздрава Быковской

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Bloknot-rostov пишет, что Быковской предстоит провести в СИЗО полгода, а ее бывшему заместителю Станиславу Беседовскому — три месяца. Их арестовали в один день во время заседания.
«Причиной стала информация, что они могут оказывать давление на свидетелей по этому делу. Здесь говорится о представителях больниц, чьи показания заслушивает суд», — пишет издание.
Оно со ссылкой на представителя гособвинения сообщило, что якобы установили обстоятельства, говорящие о возможности фигурантов скрыться от суда. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.