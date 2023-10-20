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Published Сегодня, 12:52

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Updated Сегодня, 12:57

Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

20 октября 2023, 12:52
Фото: donland.ru
Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

Суд арестовал экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую на 6 месяцев

Суд заключил под стражу бывшую главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского, пишут СМИ.

По информации Bloknot-rostov, причиной ареста стало то, что фигуранты могут оказывать давление на свидетелей. Издание уточнило, что речь идет о представителях больниц, чьи показания заслушивает суд.

«Быковскую арестовали на шесть месяцев, а Беседовский проведет под стражей три месяца», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Напомним, что фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.

Это дело получило широкий общественный резонанс.

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