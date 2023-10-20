Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По информации Bloknot-rostov, причиной ареста стало то, что фигуранты могут оказывать давление на свидетелей. Издание уточнило, что речь идет о представителях больниц, чьи показания заслушивает суд.
«Быковскую арестовали на шесть месяцев, а Беседовский проведет под стражей три месяца», — уточнило издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что фигурантов обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.
Это дело получило широкий общественный резонанс.