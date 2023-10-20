«Стартуем в 2024»: Президент ФК «Ростов» заявил о создании новой футбольной команды

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил о том, что хочет создать ещё одну футбольную команду. Она будет называться «Ростов-2». Туда войдут игроки молодежки. Таким образом, футболисты смогут развиваться и остаться в системе клуба.