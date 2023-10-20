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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

«Стартуем в 2024»: Президент «Ростова» заявил о создании новой футбольной команды

«Стартуем в 2024»: Президент ФК «Ростов» заявил о создании новой футбольной команды

20 октября 2023, 13:06
Фото: 1MI
«Стартуем в 2024»: Президент «Ростова» заявил о создании новой футбольной команды

Президент ФК «Ростов» Арутюнянц заявил о создании новой футбольной команды

Вторая футбольная команда появится в Ростове уже в следующем году, заявил «Спорт-Экспрессу» президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил о том, что хочет создать ещё одну футбольную команду. Она будет называться «Ростов-2». Туда войдут игроки молодежки. Таким образом, футболисты смогут развиваться и остаться в системе клуба.

Арутюнянц напомним, что ростовская команда сейчас на первом месте в Молодежной футбольной лиге.

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«В марте 2024 года мы стартуем в ФНЛ‑2», — заключил президент «Ростова».

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