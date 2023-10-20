«Стартуем в 2024»: Президент ФК «Ростов» заявил о создании новой футбольной команды

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил о том, что хочет создать ещё одну футбольную команду. Она будет называться «Ростов-2». Туда войдут игроки молодежки. Таким образом, футболисты смогут развиваться и остаться в системе клуба.
Арутюнянц напомним, что ростовская команда сейчас на первом месте в Молодежной футбольной лиге.
«В марте 2024 года мы стартуем в ФНЛ‑2», — заключил президент «Ростова».
Ранее Валерий Карпин рассказал, когда уйдет из ФК «Ростов».