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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Урбанист Зайцев и актер Жигунов раскритиковали архитектуру Ростова

Урбанист опасается, что человейники в Ростове разрешат строить близко к старым домам

20 октября 2023, 17:09
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист Зайцев и актер Жигунов раскритиковали архитектуру Ростова

Урбанист опасается, что высотки в Ростове разрешат строить близко к старым домам

Напомним, ранее ростовский актер Сергей Жигунов отметил «средне-ремонтный стиль» застройки Ростова.

Как замечает ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев, старинные дома штукатурят и удаляют исторические детали.

«Собственники стеклят балконы даже в объектах культурного наследия (ОКН), новые „Элитные“ дома облицовывают дешёвым керамогранитом», — добавляет эксперт.

Спикер беспокоится, что дальше будет только хуже.

«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова
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«Если примут проект объединённой охранной зоны с высотой домов по 4,6, 8 этажей — мы не узнаем Ростов. Сейчас, благодаря усилиям градозащитников, сотни домов в центре имеют охранный статус объектов культурного наследия. И ничего нельзя сносить и строить в радиусе 100 метров вокруг них», — объясняет урбанист.

Однако, по мнению Артемия Зайцева, по проекту объединённой охранной зоны уберут 100-метровые защитные зоны вокруг ОКН, и разрешат сносить старые дома и строить высокие дома вплотную к объектам культурного наследия.

Ранее RostovGazeta писала о том, что делать с массовой застройкой исторического Ростова.

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