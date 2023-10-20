Урбанист опасается, что человейники в Ростове разрешат строить близко к старым домам

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Как замечает ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев, старинные дома штукатурят и удаляют исторические детали.
«Собственники стеклят балконы даже в объектах культурного наследия (ОКН), новые „Элитные“ дома облицовывают дешёвым керамогранитом», — добавляет эксперт.
Спикер беспокоится, что дальше будет только хуже.
«Если примут проект объединённой охранной зоны с высотой домов по 4,6, 8 этажей — мы не узнаем Ростов. Сейчас, благодаря усилиям градозащитников, сотни домов в центре имеют охранный статус объектов культурного наследия. И ничего нельзя сносить и строить в радиусе 100 метров вокруг них», — объясняет урбанист.
Однако, по мнению Артемия Зайцева, по проекту объединённой охранной зоны уберут 100-метровые защитные зоны вокруг ОКН, и разрешат сносить старые дома и строить высокие дома вплотную к объектам культурного наследия.
Ранее RostovGazeta писала о том, что делать с массовой застройкой исторического Ростова.