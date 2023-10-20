Урбанист опасается, что человейники в Ростове разрешат строить близко к старым домам

«Если примут проект объединённой охранной зоны с высотой домов по 4,6, 8 этажей — мы не узнаем Ростов. Сейчас, благодаря усилиям градозащитников, сотни домов в центре имеют охранный статус объектов культурного наследия. И ничего нельзя сносить и строить в радиусе 100 метров вокруг них», — объясняет урбанист.