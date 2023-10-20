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Увольнение оспаривает житель Ростовской области, из-за которого сбежали заключенные

Увольнение оспаривает житель Ростовской области, из-за которого сбежали заключенные

20 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Увольнение оспаривает житель Ростовской области, из-за которого сбежали заключенные

На Дону оспаривает увольнение экс-сотрудник колонии после побега заключенных

Житель Ростовской области, который лишился работы в колонии из-за побега заключенных, хочет оспорить увольнение, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что сотрудник колонии-поселения пошел в магазин вместе с двумя осужденными за наркопреступление и кражу. Говорится, что они остались одни за пределами колонии, а оставивший их сотрудник ушел в отдел учета.

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«Тогда фигуранты сбежали, а их пропажу заметили только перед отбоем. Спустя день их поймали, а сотрудника уволили, так как начальство решило, что он скрыл это», — уточняет канал.

Отмечается, что бывший сотрудник с этим не согласился и теперь обжалует решение в судах.

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