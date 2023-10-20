Увольнение оспаривает житель Ростовской области, из-за которого сбежали заключенные

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Канал пишет, что сотрудник колонии-поселения пошел в магазин вместе с двумя осужденными за наркопреступление и кражу. Говорится, что они остались одни за пределами колонии, а оставивший их сотрудник ушел в отдел учета.
«Тогда фигуранты сбежали, а их пропажу заметили только перед отбоем. Спустя день их поймали, а сотрудника уволили, так как начальство решило, что он скрыл это», — уточняет канал.
Отмечается, что бывший сотрудник с этим не согласился и теперь обжалует решение в судах.
Ранее Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко.