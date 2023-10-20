В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По информации «Аиф-Ростов», лечащиеся здесь местные жители пожаловались на бегающих по больнице тараканов. Теперь в учреждении провели комплексную проверку.
«Дезинфекцию в медучреждении проводят каждый квартал, но избавиться от насекомых не получается. Для этого следует провести капремонт и внести изменения в систему вентиляции», — говорится в публикации.
Отмечается, что здание построили более 45 лет назад, теперь планируется провести реконструкцию.
Ранее бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.