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Published Сегодня, 10:17

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В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов

В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов

20 октября 2023, 10:17
Фото: uprvetro.donland.ru
В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов

В БСМП в Таганроге провели комплексную проверку из-за тараканов

В Таганроге в больнице скорой медицинской помощи провели проверку после жалоб пациентов на насекомых, сообщают СМИ.

По информации «Аиф-Ростов», лечащиеся здесь местные жители пожаловались на бегающих по больнице тараканов. Теперь в учреждении провели комплексную проверку.

«Дезинфекцию в медучреждении проводят каждый квартал, но избавиться от насекомых не получается. Для этого следует провести капремонт и внести изменения в систему вентиляции», — говорится в публикации.

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Отмечается, что здание построили более 45 лет назад, теперь планируется провести реконструкцию.

Ранее бегающих по фудкорту тараканов заметили в ТЦ «Горизонт» ростовчане. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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