В Ростов приехал Путин, а на Кубани арестовали экс-главу донского Минздрава

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Арест Быковской
Новый поворот произошел на суде над экс-главой Донского Минздрава Татьяной Быковской. Дело, напомним, рассматривается в Кущевском районном суде. Быковскую и другого подсудимого, ее экс-зама Станислава Беседовского решили взять под арест. Судья объяснил это тем, что бывшие чиновники на свободе могут давить на свидетелей.
Быковская проведет под арестом полгода, а Беседовский — три месяца.
Официально информация об аресте бывших чиновников Минздрава не комментировалась.
Дело расследуется уже несколько лет, а судебные разбирательства тянутся больше года. Беседовского и Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.
Визит президента
Сегодня ночью стало известно, что в Ростов прибыл президент Владимир Путин. Он посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ситуации на фронте.
Также Путин встретился с начальником генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Также он пообщался с другими представителями Минобороны. Подробностей обсуждений в Кремле не публиковали, однако известно, что Путин попросил передать свой привет на фронт всем командирам.
Западные СМИ активно комментируют приезд президента России в Ростов-на-Дону. Они обратили внимание, что визит состоялся на следующий день после первого применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS американского производства.
Популярные стрижки
Мастер и директор ростовского барбершопа Иван Еременко рассказал корреспонденту RostovGazeta, что самой популярной мужской стрижкой у ростовчан является кроп. Это короткая и простая в укладке стрижка.
На второе место эксперт ставит стрижку шторки. Ее отличительной чертой являются короткие бока и много волос наверху, которые спадают на лицо по прямому пробору или симметричными прядями по обеим сторонам.
Третье же мест отошло стрижке флоп. Она не сильно длинная, также ее изюминкой является челка, которая зачесывается наверх.
Следующей по популярности стрижкой в Ростове Еременко называет экзекьютив. Это классическая стрижка, которая подходит большинству мужчин.
Замыкает перечень популярных мужских причесок в Ростове топ кнот.