В Ростов приехал Путин, а на Кубани арестовали экс-главу донского Минздрава

Новый поворот произошел на суде над экс-главой Донского Минздрава Татьяной Быковской. Дело, напомним, рассматривается в Кущевском районном суде. Быковскую и другого подсудимого, ее экс-зама Станислава Беседовского решили взять под арест. Судья объяснил это тем, что бывшие чиновники на свободе могут давить на свидетелей.