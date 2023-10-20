В Ростове-на-Дону появился собственный «Гринч», ворующий хвойные растения

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В полицию обратился житель Железнодорожного района, рассказавший о покупке туй, которые он высадил у дома. Но на следующий день их не оказалось.
Стоимость деревьев составила 20 тысяч рублей, а подозреваемой оказалась 50-летняя местная жительница. Она прогуливалась по частному сектору и заметила деревья, после чего вырвала их и увезла на велосипеде.
Отмечается, что женщина продала растения на рынке случайным людям, а деньги потратила на себя. Оказалось, что она и ранее воровала растения,
Теперь возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пять лет колонии.
Ранее стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 миллионов рублей.