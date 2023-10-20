rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Ростове-на-Дону появился собственный «Гринч», ворующий хвойные растения

В Ростове-на-Дону появился собственный «Гринч», ворующий хвойные растения

20 октября 2023, 10:42
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону появился собственный «Гринч», ворующий хвойные растения

Ростовчанка вырывала руками чужие деревья и увозила на велосипеде

Жительница Ростова-на-Дону стала фигуранткой уголовного дела за кражу хвойных растений, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Железнодорожного района, рассказавший о покупке туй, которые он высадил у дома. Но на следующий день их не оказалось.

Стоимость деревьев составила 20 тысяч рублей, а подозреваемой оказалась 50-летняя местная жительница. Она прогуливалась по частному сектору и заметила деревья, после чего вырвала их и увезла на велосипеде.

Мужчина украл из военного магазина в Ростове похожий на автомат страйкбольный привод
Узнать подробнее

Отмечается, что женщина продала растения на рынке случайным людям, а деньги потратила на себя. Оказалось, что она и ранее воровала растения,

Теперь возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пять лет колонии.

Ранее стало известно, кто обнес магазин Apple в Ростове на 7 миллионов рублей.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Деньги#Полиция#Кража#Рынок#Велосипед#Уголовное дело#Колония#Наказание#Частный сектор#Происшествия
Подпишитесь
«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове
Сегодня, 10:44
Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Сегодня, 12:52
Шоумен Дибров рассказал, почему в Ростове не дали установить памятник «Битлз»
Сегодня, 11:43
Ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов
Сегодня, 12:37
В Ростовской области каждый год исчезают 200 человек
Сегодня, 09:13
Ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова
Сегодня, 08:39