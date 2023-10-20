В Ростовской области каждый год исчезают 200 человек

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Он рассказал в студии радио «Комсомольская правда-Ростов», что работа по розыску людей находится на особом контроле и является приоритетной. Дело в том, что в отношении пропавших могут совершаться преступления.
«Среди всех пропавших около половины — дети. И подобное происходит регулярно, а чаще всего причинами становятся конфликты с родителями и желаниее проводить время с друзьями», — уточнил Потемкин.
Он добавил, что несовершеннолетним объясняют опасность самовольного ухода из дома и проводят профилактическую работу.
Иногда после пропажи человека возбуждают уголовное дело, если есть подозрения на криминальную причину исчезновения. Речь идет о случаях, когда у человека была крупная сумма денег или он пропал вместе с транспортом.
Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре.