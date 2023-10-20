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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Ростовской области каждый год исчезают 200 человек

В Ростовской области каждый год исчезают 200 человек

20 октября 2023, 09:13
Фото: Midjourney
В Ростовской области каждый год исчезают 200 человек

Около 200 человек пропадают в Ростовской области ежегодно

В Ростовской области каждый год приходится разыскивать около 200 пропавших человек, сообщил представитель регионального УСКР Сергей Потемкин.

Он рассказал в студии радио «Комсомольская правда-Ростов», что работа по розыску людей находится на особом контроле и является приоритетной. Дело в том, что в отношении пропавших могут совершаться преступления.

«Среди всех пропавших около половины — дети. И подобное происходит регулярно, а чаще всего причинами становятся конфликты с родителями и желаниее проводить время с друзьями», — уточнил Потемкин.

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Он добавил, что несовершеннолетним объясняют опасность самовольного ухода из дома и проводят профилактическую работу.

Иногда после пропажи человека возбуждают уголовное дело, если есть подозрения на криминальную причину исчезновения. Речь идет о случаях, когда у человека была крупная сумма денег или он пропал вместе с транспортом.

Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре.

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