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Published Сегодня, 11:10

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Updated Сегодня, 11:12

В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина

В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина

20 октября 2023, 11:10
Фото: pxhere
В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина

Житель в Ростовской области до смерти забил у бара незнакомца

Житель Ростовской области, который до смерти избил человека, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в региональном УСКР.

В октябре подозреваемый возле одного из баров в Шахтах поссорился с мужчиной, из-за чего между ними произошла драка. Фигурант избил 37-летнего незнакомца руками и ногами, после чего последнего доставили в больницу.

Однако, несмотря на оказанную помощь, пациент скончался через несколько дней. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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«Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее он был судим за кражу», — уточнили в Следкоме.

Ранее в Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака.

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