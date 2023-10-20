В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В октябре подозреваемый возле одного из баров в Шахтах поссорился с мужчиной, из-за чего между ними произошла драка. Фигурант избил 37-летнего незнакомца руками и ногами, после чего последнего доставили в больницу.
Однако, несмотря на оказанную помощь, пациент скончался через несколько дней. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
«Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее он был судим за кражу», — уточнили в Следкоме.
Ранее в Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака.