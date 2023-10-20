В Тарасовском районе возложили цветы к могиле героя СВО Станислава Осокина

Отметим, что здание учебного заведения построено из лиственницы. Школу возводили казаки. За свою более чем вековую историю строение не просто не обветшало — оно укрепилось. Все потому, что лиственница обладает свойством со временем становиться крепче. Недавно школу отремонтировали, в помещениях установили окна из пластика.

Сергей Бодряков и казаки, которые сопровождали его, осмотрели учебные классы. Отдельное внимание они уделили историческому казачьему уголку. В одном из классов установили Парту героя. Она посвящена Станиславу Осокину, который погиб в зоне СВО. Право сидеть за этой партой предоставят лучшему ученику.

Десантник Станислав Осокин был воспитанником кадетского корпуса имени Платова. Военного удостоили знаком ордена Святого Георгия за то, что он спас сослуживца из горящего танка. Погиб Станислав в бою. Уже посмертно его удостоили орденом Мужества.

Мать погибшего военного Светлана — сердобольный и волевой человек. Она взяла опеку над двумя детьми из Луганского детдома.

Во время посещения учебного заведения Сергей Бодряков отметил Светлану Осокину, а также директора Роговской школы Ирину Шевцову, вручив им погоны присвоенных казачьих чинов. Кроме этого, войсковой атаман подарил учебному заведению копию полотнища флага Всевеликого войска Донского, а также книги для детей, посвященные истории донского казачества. Еще одним полезным подарком, который можно использовать учебном процессе, — роутер.