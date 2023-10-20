В Южном федеральном университете прошел демодень на тему новых материалов

Выступая перед гостями мероприятия, президент ЮФУ Марина Боровская призвала их объединиться для совместной работы над внедрением передовых разработок. Она отметила, что создавать новое всегда непросто, однако в ЮФУ научились преодолевать организационные, экономические, патентные и другие барьеры, так как в команде университета работают специалисты, владеющие разными компетенциями. Боровская сказала, что университет занимается только разработкой технологий, а масштабировать их должны предприятия и частный бизнес, они должны создавать юридические основы для вывода на рынок новой продукции.