В Южном федеральном университете прошел демодень на тему новых материалов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов (МИИ ИМ) — это молодое подразделение ЮФУ, которое отличается мультидисциплинарной командой, активно информирует о результатах своей деятельности в публикациях и имеет многочисленные международные связи. Ученые института обучают нейросети прогнозировать открытие новых веществ, создают лаборатории синтеза на микрочипах и контролируют поведение наночастиц. Сотрудники МИИ ИМ ЮФУ уверены, что их научные работы могут быть ответом на запрос бизнеса.
На демодень были приглашены представители научных фондов, институтов, исследовательских организаций, представители наукоемкого бизнеса и технологического предпринимательства.
Выступая перед гостями мероприятия, президент ЮФУ Марина Боровская призвала их объединиться для совместной работы над внедрением передовых разработок. Она отметила, что создавать новое всегда непросто, однако в ЮФУ научились преодолевать организационные, экономические, патентные и другие барьеры, так как в команде университета работают специалисты, владеющие разными компетенциями. Боровская сказала, что университет занимается только разработкой технологий, а масштабировать их должны предприятия и частный бизнес, они должны создавать юридические основы для вывода на рынок новой продукции.
«И чем раньше будет запущен этот юридический процесс, тем больше шансов, что к моменту выхода изобретения на рынок под него уже будет подстроена система нормативных требований», — поделилась Марина Боровская.
Научный руководитель МИИ ИМ ЮФУ, доктор физико-математических наук, профессор Александр Солдатов рассказал, что его команда состоит из физиков, химиков, биологов и IT-специалистов — они намерены заниматься наукой без отрыва от актуальной повестки, в том числе экономической. В связи с этим в рамках демодня ученым института так важно услышать рекомендации экономистов, юристов и практикующих бизнесменов.
«Мы занимаемся импортоопережением. На те изобретения и материалы, которые мы создаем, еще не существует спроса, потому что в мире нет аналогов», — пояснил Александр Солдатов.
Он выразил надежду, что с помощью бизнеса получится как можно быстрее вывести на рынок разработки, готовые к внедрению уже сегодня. Например, нанопористый материал, замедляющий процесс созревания фруктов и овощей, то есть позволяющий дольше их хранить. Или нанопористые фильтры для дезактивации токсичных веществ для автономных систем дыхания, автономное устройство для получения воды из атмосферного воздуха и т. д.
Декан экономического факультета ЮФУ Наталия Косолапова и директор проектного офиса центра трансфера технологий ЮФУ Станислав Труфанов предложили молодым ученым свою помощь в формировании ценовой политики на их инновационные продукты и выводе их на рынок, приглашенные предприниматели и инвесторы взяли контакты исследователей для дальнейшего сотрудничества.