Владельцы автосалона в Ростове хотят оспорить решение о сносе здания

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Бизнесмены пошли в суд, чтобы отменить решение о признании здания самовольной постройкой. Они указали на изменения в регламенте застройке территории, считая, что это позволит сохранить автосалон.
Суд принял к производству заявление с требованием о пересмотре судебного решения о сносе объекта. Добавим, что эта ситуация со спорным объектом длится с 2018 года.
Напомним, что само здание площадью 747 квадратных метров построили еще в 2007 году.
Ранее в Ростове выделили 8,4 миллиона рублей на снос дома, построенного в 1931 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.