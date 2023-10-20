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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

Владельцы автосалона в Ростове хотят оспорить решение о сносе здания

Владельцы автосалона в Ростове хотят оспорить решение о сносе здания

20 октября 2023, 09:51
Фото: Яндекс.Карты
Владельцы автосалона в Ростове хотят оспорить решение о сносе здания

Владельцы автосалона в Ростове пытаются добиться отмены решения о сносе

Владельцы автосалона «Авто-ревю», который находится на улице Таганрогской в Ростове, хотят добиться отмены решения о сносе, сообщает «Коммерсантъ».

Бизнесмены пошли в суд, чтобы отменить решение о признании здания самовольной постройкой. Они указали на изменения в регламенте застройке территории, считая, что это позволит сохранить автосалон.

Суд принял к производству заявление с требованием о пересмотре судебного решения о сносе объекта. Добавим, что эта ситуация со спорным объектом длится с 2018 года.

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Напомним, что само здание площадью 747 квадратных метров построили еще в 2007 году.

Ранее в Ростове выделили 8,4 миллиона рублей на снос дома, построенного в 1931 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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