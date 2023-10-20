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Posted Сегодня, 19:29

Published Сегодня, 19:29

Modified Сегодня, 19:31

Updated Сегодня, 19:31

Юрист Габович рассказал о штрафах за навязывание ростовчанам товаров и услуг

Юрист Габович рассказал о штрафах за навязывание ростовчанам товаров и услуг

20 октября 2023, 19:29
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал о штрафах за навязывание ростовчанам товаров и услуг
За навязывание ростовчанам дополнительных услуг за отдельную плату установлена административная ответственность, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Многим ростовчанам хорошо знакомо, как при оформлении кредита в банке человека настоятельно принуждают заключать договор страхования. Получить кредит при отказе от такой услуги, бывает проблематично. Понятно, что впоследствии от страхования можно отказаться. Но для этого придется затратить определенные усилия.

Еще один случай, когда наряду с оформлением ОСАГО в Ростове людей вынуждают заключать договор страхования своего жилища.

Теперь, по словам юриста, навязывание подобных дополнительных услуг недопустимо.

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«В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения. За навязывание дополнительных услуг за отдельную плату будет устанавливаться административная ответственность», — отмечает Антон Габович.

Спикер уточняет, что для должностных лиц размер штрафа составит от двух до четырех тысяч рублей. А для юридических лиц — от двадцати до сорока тысяч рублей.

«Считаю эти изменения правильными и своевременными», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что с 2024 года ростовчанам будет разрешено запрещать себе брать кредиты.

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