Юрист Габович рассказал о штрафах за навязывание ростовчанам товаров и услуг

Многим ростовчанам хорошо знакомо, как при оформлении кредита в банке человека настоятельно принуждают заключать договор страхования. Получить кредит при отказе от такой услуги, бывает проблематично. Понятно, что впоследствии от страхования можно отказаться. Но для этого придется затратить определенные усилия.