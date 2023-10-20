За сбор каких грибов ростовчане сядут в тюрьму и заплатят миллионный штраф

Уточним, что уголовная ответственность грозит за сбор только одного вида гриба — мацутакэ. За его сбор грибникам грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет. За продажу или покупку этого гриба можно заплатить штраф до 1,5 миллиона рублей или сесть в тюрьму сроком до пяти лет. Однако гриб мацутакэ не произрастает в Ростовской области, найти его можно только на востоке России.