За сбор каких грибов ростовчане сядут в тюрьму и заплатят миллионный штраф

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
С 12 октября в Ростовской области и других регионах России введена уголовная ответственность за сбор некоторых видов грибов. Речь идет о тех грибах, которые внесены в Красную книгу и охраняются международными договорами.
Уточним, что уголовная ответственность грозит за сбор только одного вида гриба — мацутакэ. За его сбор грибникам грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет. За продажу или покупку этого гриба можно заплатить штраф до 1,5 миллиона рублей или сесть в тюрьму сроком до пяти лет. Однако гриб мацутакэ не произрастает в Ростовской области, найти его можно только на востоке России.
За сбор остальных грибов из Красной книги гражданам грозит штраф в размере от 2,5 тысячи рублей до пяти тысяч рублей, при этом юридические лица заплатят от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.
Контроль за незаконным сбором и оборотом грибов осуществляет МВД, пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.
В министерстве природных ресурсов заявили, что численность редких грибов в России заметно сокращается. Причину этого власти видят в их бесконтрольном массовом сборе и вывозе редких грибов за рубеж.
«Анализ показал, что административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Сами грибники при этом предложили пересмотреть Красную книгу России и отдельно каждого региона. Они заявляют, что некоторые грибы уже нельзя назвать редкими, а запрет на их сбор сильно ударит по грибникам.
Согласно Красной книге Ростовской области, в регионе произрастает 35 видов редких грибов. Например, несколько видов семейства шампиньон (бернардовидный, глинисто-жёлтый, хлопьеножковый и превосходный), подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок, мухомор Виттадини, подосиновик серый и другие.
В Ростовской области есть много и промысловых грибов, которые можно собирать. Например, рыжики, грузди, рядовики, сыроежки, моховики, белые, маслята, опята и обыкновенные шампиньоны.
Грибники региона советуют охотиться за грибами в лесах на севере и западе области — в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском районах, а также в Аксайском и Усть-Донецком муниципалитетах. Богаты грибами Совхоз «Темерницкий», Щепкинский лес в Ростове и прибрежная зона реки Дон.
Обычно грибной сезон в Ростовской области длится с начала апреля по конец ноября. Однако некоторые грибники выходят «на охоту» даже в январе. Лучше всего начинать сбор грибов рано утром — примерно с пяти часов утра.