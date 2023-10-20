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За сбор каких грибов ростовчане сядут в тюрьму и заплатят миллионный штраф

За сбор каких грибов ростовчане сядут в тюрьму и заплатят миллионный штраф

20 октября 2023, 06:17
Фото: 1MI
За сбор каких грибов ростовчане сядут в тюрьму и заплатят миллионный штраф
В силу вступил закон, согласно которому за сбор редких видов грибов, может следовать уголовное наказание. Сбор каких грибов теперь под запретом и что последует за нарушение правил, в материале RostovGazeta.

Защита грибов

С 12 октября в Ростовской области и других регионах России введена уголовная ответственность за сбор некоторых видов грибов. Речь идет о тех грибах, которые внесены в Красную книгу и охраняются международными договорами.

Уточним, что уголовная ответственность грозит за сбор только одного вида гриба — мацутакэ. За его сбор грибникам грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет. За продажу или покупку этого гриба можно заплатить штраф до 1,5 миллиона рублей или сесть в тюрьму сроком до пяти лет. Однако гриб мацутакэ не произрастает в Ростовской области, найти его можно только на востоке России.

За сбор остальных грибов из Красной книги гражданам грозит штраф в размере от 2,5 тысячи рублей до пяти тысяч рублей, при этом юридические лица заплатят от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Контроль за незаконным сбором и оборотом грибов осуществляет МВД, пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.

Контроль за незаконным сбором и оборотом грибов осуществляет МВД, пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.Контроль за незаконным сбором и оборотом грибов осуществляет МВД, пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.
Контроль за незаконным сбором и оборотом грибов осуществляет МВД, пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.
Фото: Midjourney
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Зачем ужесточили ответственность за сбор грибов?

В министерстве природных ресурсов заявили, что численность редких грибов в России заметно сокращается. Причину этого власти видят в их бесконтрольном массовом сборе и вывозе редких грибов за рубеж.

«Анализ показал, что административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать», — сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Сами грибники при этом предложили пересмотреть Красную книгу России и отдельно каждого региона. Они заявляют, что некоторые грибы уже нельзя назвать редкими, а запрет на их сбор сильно ударит по грибникам.

Какие редкие грибы растут в Ростовской области?

Согласно Красной книге Ростовской области, в регионе произрастает 35 видов редких грибов. Например, несколько видов семейства шампиньон (бернардовидный, глинисто-жёлтый, хлопьеножковый и превосходный), подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок, мухомор Виттадини, подосиновик серый и другие.

В Ростовской области есть много и промысловых грибов, которые можно собирать. Например, рыжики, грузди, рядовики, сыроежки, моховики, белые, маслята, опята и обыкновенные шампиньоны.

Какие редкие грибы растут в Ростовской области?Какие редкие грибы растут в Ростовской области?
Какие редкие грибы растут в Ростовской области?
Фото: JovanaKoturov/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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Где и когда собирать грибы в Ростовской области?

Грибники региона советуют охотиться за грибами в лесах на севере и западе области — в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском районах, а также в Аксайском и Усть-Донецком муниципалитетах. Богаты грибами Совхоз «Темерницкий», Щепкинский лес в Ростове и прибрежная зона реки Дон.

Обычно грибной сезон в Ростовской области длится с начала апреля по конец ноября. Однако некоторые грибники выходят «на охоту» даже в январе. Лучше всего начинать сбор грибов рано утром — примерно с пяти часов утра.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Грибы#Красная Книга#Закон#Уголовное дело#RostovGazeta#Съедобные грибы
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