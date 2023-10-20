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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов

Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов

20 октября 2023, 11:23
Фото: kremlin.ru
Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов

Западные СМИ встревожены частыми визитами Путина в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Западные СМИ активно комментируют визит президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, где он посетил штаб ВС России, сообщает «Южный федеральный».

Напомним, что Путин возвращался из Перми и посетил донскую столицу, где заслушал доклад о ходе проведения спецоперации. Об этом стало известно в ночь на пятницу, 20 октября.

Но подробности доклада на данный момент не разглашаются. Теперь издание сообщило, что ряд иностранных СМИ решили осветить эту тему и рассказать об этом своим читателям.

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«Зарубежные журналисты обратили внимание на то, что президент России в последнее время стал часто появляться в штабе ЮВО, расположенном в Ростове. Одна из газет написала, что визит состоялся на следующий день после первого применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS американского производства», — сказано в сообщении.

Добавим, что официальной информации о применении этих ракет не поступало, она уточняется.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Украина#Последние новости Ростова на сегодня#Штаб ЮВО#Доклад#Пермь#Западные СМИ#ATACMS
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