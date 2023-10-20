Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов

«Зарубежные журналисты обратили внимание на то, что президент России в последнее время стал часто появляться в штабе ЮВО, расположенном в Ростове. Одна из газет написала, что визит состоялся на следующий день после первого применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS американского производства», — сказано в сообщении.