Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Напомним, что Путин возвращался из Перми и посетил донскую столицу, где заслушал доклад о ходе проведения спецоперации. Об этом стало известно в ночь на пятницу, 20 октября.
Но подробности доклада на данный момент не разглашаются. Теперь издание сообщило, что ряд иностранных СМИ решили осветить эту тему и рассказать об этом своим читателям.
«Зарубежные журналисты обратили внимание на то, что президент России в последнее время стал часто появляться в штабе ЮВО, расположенном в Ростове. Одна из газет написала, что визит состоялся на следующий день после первого применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS американского производства», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о применении этих ракет не поступало, она уточняется.