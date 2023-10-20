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Здание частично обрушилось на территории предприятия в Зернограде

Здание частично обрушилось на территории предприятия в Зернограде

20 октября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Здание частично обрушилось на территории предприятия в Зернограде

Крыша элеватора обрушилась на предприятии в Ростовской области

В Зернограде по неизвестной причине обрушилась крыша элеватора на территории одного из предприятий, сообщили СМИ.

По информации Donday, происшествие случилось на улице Чехова, где у здания обвалилась часть кровли. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

«Инцидент произошел на территории местного комбината. Теперь элементы верхнего покрытия крыши свисают, создавая опасность для сотрудников», — пишет издание.

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«Инцидент произошел на территории местного комбината. Теперь элементы верхнего покрытия крыши свисают, создавая опасность для сотрудников», — пишет издание.«Инцидент произошел на территории местного комбината. Теперь элементы верхнего покрытия крыши свисают, создавая опасность для сотрудников», — пишет издание.
«Инцидент произошел на территории местного комбината. Теперь элементы верхнего покрытия крыши свисают, создавая опасность для сотрудников», — пишет издание.
Фото: donday

Ранее в Ростовской области после реконструкции обрушился монумент «Конники». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок.

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