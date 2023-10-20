Здание частично обрушилось на территории предприятия в Зернограде

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По информации Donday, происшествие случилось на улице Чехова, где у здания обвалилась часть кровли. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Инцидент произошел на территории местного комбината. Теперь элементы верхнего покрытия крыши свисают, создавая опасность для сотрудников», — пишет издание.
Ранее в Ростовской области после реконструкции обрушился монумент «Конники». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок.