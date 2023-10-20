Жители Каменска-Шахтинского посчитали необычным свечение над храмом

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
В Каменске местных жителей удивило свечение над местным храмом. Оно полукругом обрамляло сверху. «Такое свечение сегодня над нашим храмом! Природное явление или знак какой-то?» — задался в социальных сетях горожанин.
Однако в социальных сетях другие местные жители рассказали, что свечение оказалось обычным солнечным гало. Это оптическое явление приставляет собой светящееся кольцо вокруг источника света. Видели гало в этот день и в других частях Каменска-Шахтинского.
Напомним, в Ростовской области прогнозируют мощные магнитные бури в ближайшее время.