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Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Жителей Каменска-Шахтинского в Ростовской области удивило свечение над местным храмом

Жители Каменска-Шахтинского посчитали необычным свечение над храмом

20 октября 2023, 19:28
Фото: 1MI
Жителей Каменска-Шахтинского в Ростовской области удивило свечение над местным храмом
Жителей Каменска-Шахтинского в Ростовской области удивило свечение в виде полукруга над местным храмом, фото явления они выложили в социальные сети.

В Каменске местных жителей удивило свечение над местным храмом. Оно полукругом обрамляло сверху. «Такое свечение сегодня над нашим храмом! Природное явление или знак какой-то?» — задался в социальных сетях горожанин.

Свечение над храмом в Каменске-Шахтинском Свечение над храмом в Каменске-Шахтинском
Свечение над храмом в Каменске-Шахтинском
Фото: ВКонтакте "Подслушано Каменск-Шахтинский"

Однако в социальных сетях другие местные жители рассказали, что свечение оказалось обычным солнечным гало. Это оптическое явление приставляет собой светящееся кольцо вокруг источника света. Видели гало в этот день и в других частях Каменска-Шахтинского.

Напомним, в Ростовской области прогнозируют мощные магнитные бури в ближайшее время.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Соцсети#Происшествия
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