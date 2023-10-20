Жителям Ростова рассказали, когда ждать дождей

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
По прогнозам, в пятницу ожидается облачная погода с температурой около 17 градусов. Ветер усилится до 4 м/с. Ночью станет прохладнее и температура опустится до 12 градусов.
В субботу температура воздуха поднимется до 22 градусов, в остальном погодные условия не поменяются. В воскресенье возможно небольшое похолодание до 16 градусов.
В понедельник, 23 октября, будет тепло — около 21 градуса. Во вторник температура упадет до 14 градусов, в этот день ожидаются осадки, которые пройдут в течение дня.
В среду дождей не будет и установится облачная погода.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.