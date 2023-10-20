rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Жителям в Ростове-на-Дону пообещали дожди с 24 октября

Жителям Ростова рассказали, когда ждать дождей

20 октября 2023, 05:55
Фото: 1MI

Жителям в Ростове-на-Дону пообещали дожди с 24 октября

В Ростове-на-Дону на следующей неделе могут пройти дожди, сообщили синоптики.

По прогнозам, в пятницу ожидается облачная погода с температурой около 17 градусов. Ветер усилится до 4 м/с. Ночью станет прохладнее и температура опустится до 12 градусов.

В субботу температура воздуха поднимется до 22 градусов, в остальном погодные условия не поменяются. В воскресенье возможно небольшое похолодание до 16 градусов.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
Узнать подробнее

В понедельник, 23 октября, будет тепло — около 21 градуса. Во вторник температура упадет до 14 градусов, в этот день ожидаются осадки, которые пройдут в течение дня.

В среду дождей не будет и установится облачная погода.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевНа мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоВ Ростове на Филимоновской, 147, из-за непогоды искрятся провода
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Непогода#Деревья#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Ростов#Дожди#Температура#Синоптики#Ночь#Облачность
Подпишитесь
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:15
За сбор каких грибов ростовчане сядут в тюрьму и заплатят миллионный штраф
Сегодня, 06:17
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:15
Путин приехал в штаб ВС в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)
Вчера, 22:50
Парикмахер назвал ТОП-5 популярных мужских стрижек в Ростове
Сегодня, 06:24