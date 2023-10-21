Алексей Логвиненко принял участие в церемонии закладки Аллеи Патриотов

Активное участие в высадке саженцев приняли горожане, они пришли в парки и скверы вместе с семьями, с удовольствием внося свой вклад в благоустройство донской столицы.

«Мы с детьми в первый раз приняли участие в такой прекрасной городской акции. С удовольствием посадили дерево, внесли свой вклад в озеленение нашего прекрасного города. Мы считаем, что каждая семья должна участвовать в таких акциях, в озеленении парков и скверов. Мы сажаем деревья у себя на даче, но предпочтение отдаем, конечно, фруктовым деревьям», — поделилась мнением многодетная мама.