Алексей Логвиненко принял участие в церемонии закладки Аллеи Патриотов

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, для проведения Дня древонасаждения в Ростове-на-Дону были определены 11 знаковых мест, в том числе парк имени Н. Островского.
«В парке Островского, где мы находимся, сегодня высадили несколько десятков деревьев и заложили Аллею Патриотов из кленов. Деревья и кустарники высаживаются на внутриквартальных территориях, объектах образования, культуры, спорта, здравоохранения. Используем только качественный посадочный материал из проверенных садовых центров и питомников. Породы подобраны в соответствии с рекомендациями дендрологов», — отметил Алексей Логвиненко.
По словам заведующей отделом благоустройства и озеленения Дирекции парков Ростова-на-Дону Елены Ванжа, сегодня в донской столице высажены так называемые крупномеры — саженцы, которым по 10-12 лет. И они хорошо приживаются именно осенью.
«Один саженец весит 150 кг, его высота 4,5 метра. Посадочный материал привезен из трех питомников Ростовской области, а это значит, что саженцы адаптированы под наши климатические условия. В парке имени Николая Островского высадили платаны, сосны крымские, а на новой Аллее Патриотов — 22 клена обыкновенные, которые осенью дают яркие краски», — поделилась Елена Ванжа.
По словам Елены Ванжа, в парках города практически стопроцентная приживаемость новых деревьев. За всеми саженцами и кустарниками, высаженными в День древонасаждения, будет организован должный уход и полив.
По словам Алексея Логвиненко, в осенний День древонасаждения в Ростове-на-Дону высажено 2,8 тыс. деревьев и 5,7 тыс. кустарников.
«В посадках зеленых насаждений приняли участие почти 8 тыс. жителей. Таковы итоги сегодняшнего Дня древонасаждения в Ростове. Наш зеленый фонд благодаря совместным усилиям пополнился платанами, соснами, елями, туями, катальпами, березами, ивами, кленами, рябинами, сливами, другими деревьями и кустарниками», — подвел итоги акции глава городской администрации.
Осенняя акция по озеленению прошла во всех районах Ростова-на-Дону. Всех участников акции обеспечили необходимым инвентарем. Алексей Логвиненко выразил благодарность всем, кто принял участие в высадке саженцев деревьев и кустарников.
«Спасибо всем, кто в свой выходной присоединился к масштабному празднику и внес вклад в озеленение нашего города», — сказал Алексей Логвиненко.
Активное участие в высадке саженцев приняли горожане, они пришли в парки и скверы вместе с семьями, с удовольствием внося свой вклад в благоустройство донской столицы.
«Мы с детьми в первый раз приняли участие в такой прекрасной городской акции. С удовольствием посадили дерево, внесли свой вклад в озеленение нашего прекрасного города. Мы считаем, что каждая семья должна участвовать в таких акциях, в озеленении парков и скверов. Мы сажаем деревья у себя на даче, но предпочтение отдаем, конечно, фруктовым деревьям», — поделилась мнением многодетная мама.
Традиция городского праздника День древонасаждений была возрождена на Дону несколько лет назад. С 2014 года принято решение проводить День древонасаждений дважды в год — весной и осенью. Сотни жителей Ростова-на- Дона участвуют в акции по озеленению ежегодно во вторую субботу апреля и в третью субботу октября.