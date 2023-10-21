Дальше хуже: Росстат предрек резкое сокращение числа россиян

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
«Новые известия» со ссылкой на специалистов Росстата объявили, что в ближайшие годы в России ожидается сокращение численности населения. Если в начале 2023 года на территории Российской Федерации проживало 146,45 миллиона жителей, то через 23 года численность населения составит до 138,77 миллиона граждан. Аналитики обращают внимание, что прогноз не включал данные о численности населения в новых регионах России.
По мнению экспертов, с 2024 по 2032 годы численность россиян будет сокращаться более чем на 400 тысяч граждан в год, а показатели естественной убыли превысят 600 тысяч человек в год, максимальные показатели убыли населения, согласно прогнозу, могут составить 700 тысяч граждан. Миграционного прироста также будет недостаточно для того, чтобы сократить показатели убыли населения.
При этом прогнозируемая продолжительность жизни граждан, по прогнозам, составит 73,1 года, а к 2045 году вырастет почти до 80 лет.
Ранее демограф предсказал спад рождаемости в 2023 году.