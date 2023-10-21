Дальше хуже: Росстат предрек резкое сокращение числа россиян

По мнению экспертов, с 2024 по 2032 годы численность россиян будет сокращаться более чем на 400 тысяч граждан в год, а показатели естественной убыли превысят 600 тысяч человек в год, максимальные показатели убыли населения, согласно прогнозу, могут составить 700 тысяч граждан. Миграционного прироста также будет недостаточно для того, чтобы сократить показатели убыли населения.