rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

До каких пор Украина будет пытаться атаковать Ростовскую область

«Дело в финансах»: политолог разъяснил, до каких пор ВСУ продолжат атаки на Ростов

21 октября 2023, 13:34
Фото: rostovgazeta.ru
До каких пор Украина будет пытаться атаковать Ростовскую область

Политолог рассказал, сколько Украина будет пытаться атаковать Ростовскую область

Политолог Дмитрий Абросимов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что главный вопрос заключается в интенсивности попыток ударов по Ростовской области и в том, насколько у Украины хватит на это финансов.

Напомним, что сегодня днем жители Северного в Ростове услышали грохот. Позже, официально подтвердили, что сработала система ПВО. Воздушная цель была ликвидирована в 14.10 мск. Однако в в районе 15.30 мск ростовчане сообщили в редакцию, что «звуки повторились».

Политолог делится мнением, что раз звуки слышали на Северном, очевидно, что удар Украина пыталась нанести по ростовскому аэродрому.

«Боюсь, все идет к тому, что к этому нам придется привыкать», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Ростовчане заявили о продолжении работы систем ПВО в небе над городом 21 октября
Узнать подробнее

Эксперт добавляет, что информация о том, какие средства сбивали — отсутствует. Есть устройства, которые стоят копейки — 50-70 тысяч рублей. А есть, которые стоят миллионы.

«Дешевых средств у Украины много. Дешевые они могут запускать, пытаясь атаковать Ростовскую область. А вот мощные, которые долго летят — дорогие. Их применение будет весьма ограничено», — разъясняет политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, власти региона призвали жителей Ростова и области не помогать врагам находить ПВО.

Власти Ростовской области призвали дончан не помогать врагам находить ПВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчане заявили о продолжении работы систем ПВО в небе над городом 21 октябряЖители Ростовской области рассказали о найденных обломках после работы системы ПВО«Было страшно»: ростовчане высказались о сработавшей системе ПВО
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#СВО#Системы ПВО#Грохот#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Атаки#Аэродром
Подпишитесь
«ПВО сработало?»: грохот в небе поднял на уши ростовчан 21 октября
Сегодня, 11:27
Ростовчане заявили о звуке взрыва над городом 21 октября
Сегодня, 11:37
«Чистки начались в Ростовской области»: эксперт рассказал об аресте Быковской
Вчера, 14:56
Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Вчера, 14:06
Юрист Габович рассказал о штрафах за навязывание ростовчанам товаров и услуг
Вчера, 19:29
Ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы
Вчера, 17:29