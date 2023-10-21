«Дело в финансах»: политолог разъяснил, до каких пор ВСУ продолжат атаки на Ростов

Напомним, что сегодня днем жители Северного в Ростове услышали грохот. Позже, официально подтвердили, что сработала система ПВО. Воздушная цель была ликвидирована в 14.10 мск. Однако в в районе 15.30 мск ростовчане сообщили в редакцию, что «звуки повторились».