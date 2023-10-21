«Дело в финансах»: политолог разъяснил, до каких пор ВСУ продолжат атаки на Ростов

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Напомним, что сегодня днем жители Северного в Ростове услышали грохот. Позже, официально подтвердили, что сработала система ПВО. Воздушная цель была ликвидирована в 14.10 мск. Однако в в районе 15.30 мск ростовчане сообщили в редакцию, что «звуки повторились».
Политолог делится мнением, что раз звуки слышали на Северном, очевидно, что удар Украина пыталась нанести по ростовскому аэродрому.
«Боюсь, все идет к тому, что к этому нам придется привыкать», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Эксперт добавляет, что информация о том, какие средства сбивали — отсутствует. Есть устройства, которые стоят копейки — 50-70 тысяч рублей. А есть, которые стоят миллионы.
«Дешевых средств у Украины много. Дешевые они могут запускать, пытаясь атаковать Ростовскую область. А вот мощные, которые долго летят — дорогие. Их применение будет весьма ограничено», — разъясняет политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, власти региона призвали жителей Ростова и области не помогать врагам находить ПВО.