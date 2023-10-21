«Двигаются кресты на могилах»: вдову участника СВО ужаснуло ростовское кладбище

«Обещали все работы выполнить до сентября 2023 года. В итоге работы начались только в конце сентября, работы идут отвратительно, двигаются кресты на могилах, отвратительная заливка бетоном, он уже сейчас крошится», — пожаловалась вдова. добавив, что родственники военных не могут найти подрядчиков и получают от ответственных за захоронения лиц одни лишь отговорки.