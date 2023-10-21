«Двигаются кресты на могилах»: вдову участника СВО ужаснуло ростовское кладбище

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Военный корреспондент «КП» Александр Коц 20 октября объявил, что к нему обратились родственники героя спецоперации из Ростовской области, которые недовольны захоронениями военнослужащих.
Вдова полковника, погибшего в ходе СВО в Рубежном, рассказала, что ее супруга похоронили в Ростове на Северном кладбище. Женщина рассказала военкору, что в обустройстве могилы помогали местные власти, которые предложили похоронить мужчину за счет городского бюджета.
«Обещали все работы выполнить до сентября 2023 года. В итоге работы начались только в конце сентября, работы идут отвратительно, двигаются кресты на могилах, отвратительная заливка бетоном, он уже сейчас крошится», — пожаловалась вдова. добавив, что родственники военных не могут найти подрядчиков и получают от ответственных за захоронения лиц одни лишь отговорки.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения от местных органов власти и ответственных лиц, данные уточняются.
В конце июля стало известно, что на обустройство воинских захоронений в Ростове выделили три миллиона рублей. За эти средства, по предварительной информации, подрядчики должны были залить Аллею Героев бетоном и уложить плитку, чтобы родные уже за свой счет установили надгробные камни или стелы.