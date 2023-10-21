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Published Сегодня, 17:23

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«Двигаются кресты на могилах»: вдову участника СВО ужаснуло ростовское кладбище

«Двигаются кресты на могилах»: вдову участника СВО ужаснуло ростовское кладбище

21 октября 2023, 17:23
Фото: rostovgazeta.ru
«Двигаются кресты на могилах»: вдову участника СВО ужаснуло ростовское кладбище

Вдова участника СВО пожаловалась на состояние воинских захоронений в Ростове

Вдова участника СВО заявила об удручающем состоянии могил военнослужащих, захороненных в секторе Мужества Северного кладбища Ростова, об этом сообщил военкор Александр Коц.

Военный корреспондент «КП» Александр Коц 20 октября объявил, что к нему обратились родственники героя спецоперации из Ростовской области, которые недовольны захоронениями военнослужащих.

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Вдова полковника, погибшего в ходе СВО в Рубежном, рассказала, что ее супруга похоронили в Ростове на Северном кладбище. Женщина рассказала военкору, что в обустройстве могилы помогали местные власти, которые предложили похоронить мужчину за счет городского бюджета.

«Обещали все работы выполнить до сентября 2023 года. В итоге работы начались только в конце сентября, работы идут отвратительно, двигаются кресты на могилах, отвратительная заливка бетоном, он уже сейчас крошится», — пожаловалась вдова. добавив, что родственники военных не могут найти подрядчиков и получают от ответственных за захоронения лиц одни лишь отговорки.

Фото: t.me/sashakots

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения от местных органов власти и ответственных лиц, данные уточняются.

В конце июля стало известно, что на обустройство воинских захоронений в Ростове выделили три миллиона рублей. За эти средства, по предварительной информации, подрядчики должны были залить Аллею Героев бетоном и уложить плитку, чтобы родные уже за свой счет установили надгробные камни или стелы.

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