Метеорный поток Ориониды пронесется по небу над Ростовской областью 22 октября

Портал ТАСС со ссылкой на представителей Московского планетария рассказал, что уже ночью с субботы на воскресенье, 22 октября, жители Ростовской области и других регионов России смогут увидеть звездопад Ориониды. Космическое явление достигнет своего пика именно в ночь на воскресенье, а плотность метеорного потока составит до 20 «падающих звезд» в час.