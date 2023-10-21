Метеорный поток Ориониды пронесется по небу над Ростовской областью 22 октября

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Портал ТАСС со ссылкой на представителей Московского планетария рассказал, что уже ночью с субботы на воскресенье, 22 октября, жители Ростовской области и других регионов России смогут увидеть звездопад Ориониды. Космическое явление достигнет своего пика именно в ночь на воскресенье, а плотность метеорного потока составит до 20 «падающих звезд» в час.
При ясной погоде Ориониды будет видно с 00.00 до 06.40 мск, Луна не будет засвечивать небосвод, благодаря чему метеоры можно будет увидеть невооруженным взглядом.
Для этого достаточно отъехать от крупных городов в зону без «светового» загрязнения. Ориентироваться наблюдателям следует на юго-восточный горизонт, ученые уточняют, что кометы будет видно еще несколько дней после пика.
Источников метеоров являются частицы небольших небесных тел, сгорающих в атмосфере Земли. В случае Орионид «звездопад» возникает благодаря шлейфу частиц кометы Галлея, чья орбита дважды в год пересекает орбиту Земли весной и осенью, так весной в небе можно увидеть метеорный поток Аквариды.
Ранее ростовский астроном рассказал, где дончане смогут наблюдать за метеорным потоком Дракониды.