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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Метеорный поток Ориониды пронесется по небу над Ростовской областью 22 октября

Метеорный поток Ориониды пронесется по небу над Ростовской областью 22 октября

21 октября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Метеорный поток Ориониды пронесется по небу над Ростовской областью 22 октября

Жители Ростовской области смогут увидеть звездопад Ориониды 22 октября

Астрономы предупредили жителей Ростовской области и других регионов России о метеорном потоке Ориониды, который будет видно в небе 22 октября, об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Портал ТАСС со ссылкой на представителей Московского планетария рассказал, что уже ночью с субботы на воскресенье, 22 октября, жители Ростовской области и других регионов России смогут увидеть звездопад Ориониды. Космическое явление достигнет своего пика именно в ночь на воскресенье, а плотность метеорного потока составит до 20 «падающих звезд» в час.

При ясной погоде Ориониды будет видно с 00.00 до 06.40 мск, Луна не будет засвечивать небосвод, благодаря чему метеоры можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Астроном из Ростовской области предупредил жителей о метеорном потоке Дракониды
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Для этого достаточно отъехать от крупных городов в зону без «светового» загрязнения. Ориентироваться наблюдателям следует на юго-восточный горизонт, ученые уточняют, что кометы будет видно еще несколько дней после пика.

Источников метеоров являются частицы небольших небесных тел, сгорающих в атмосфере Земли. В случае Орионид «звездопад» возникает благодаря шлейфу частиц кометы Галлея, чья орбита дважды в год пересекает орбиту Земли весной и осенью, так весной в небе можно увидеть метеорный поток Аквариды.

Ранее ростовский астроном рассказал, где дончане смогут наблюдать за метеорным потоком Дракониды.

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