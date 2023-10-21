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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

«Придется привыкать»: политолог высказался о новой атаке Украины Ростовской области

«Придется привыкать»: политолог высказался о новой атаке Украины в Ростовской области

21 октября 2023, 15:38
Фото: 1MI
«Придется привыкать»: политолог высказался о новой атаке Украины Ростовской области

Политолог Абросимов заявил, что ростовчанам «придется привыкать» к атакам ВСУ

Донской политолог Дмитрий Абросимов предположил в комментарии корреспонденту RostovGazeta, когда могут закончиться атаки Украины на Ростовскую область.

Эксперт предполагает, что звуки от сбитых российскими ПВО над Ростовской областью объектов говорят о том, что вооруженные силы Украины хотели нанести удар по военному аэродрому, который находится в Ростове-на-Дону.

«Боюсь, все идет к тому, что к этому нам придется привыкать», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Также Абросимов рассказал, что атаки в сторону Ростовской области закончатся тогда, когда Украине это будет финансово невыгодно. Но необходимо конкретно знать, что это был за военный объект, который сбили.

«Дешевых средств у Украины много. Дешевые они могут запускать, пытаясь атаковать Ростовскую область. А вот мощные, которые долго летят — дорогие. Их применение будет весьма ограничено», — разъясняет политолог.

Ранее RostovGazeta писала, что около 14.10 в небе над Ростовом уничтожили неопознанный летающий объект. Местные власти попросили горожан не выкладывать в соцсети фото и видео инцидента, чтобы не помогать противнику корректировать обстрелы по Ростовской области и избежать новых вторжений в воздушное пространство региона.

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