«Придется привыкать»: политолог высказался о новой атаке Украины в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Эксперт предполагает, что звуки от сбитых российскими ПВО над Ростовской областью объектов говорят о том, что вооруженные силы Украины хотели нанести удар по военному аэродрому, который находится в Ростове-на-Дону.
«Боюсь, все идет к тому, что к этому нам придется привыкать», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Также Абросимов рассказал, что атаки в сторону Ростовской области закончатся тогда, когда Украине это будет финансово невыгодно. Но необходимо конкретно знать, что это был за военный объект, который сбили.
«Дешевых средств у Украины много. Дешевые они могут запускать, пытаясь атаковать Ростовскую область. А вот мощные, которые долго летят — дорогие. Их применение будет весьма ограничено», — разъясняет политолог.
Ранее RostovGazeta писала, что около 14.10 в небе над Ростовом уничтожили неопознанный летающий объект. Местные власти попросили горожан не выкладывать в соцсети фото и видео инцидента, чтобы не помогать противнику корректировать обстрелы по Ростовской области и избежать новых вторжений в воздушное пространство региона.