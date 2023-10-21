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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

«ПВО сработало?»: грохот в небе поднял на уши ростовчан 21 октября

«ПВО сработало?»: грохот в небе поднял на уши ростовчан 21 октября

21 октября 2023, 11:27
Фото: pxhere.com
«ПВО сработало?»: грохот в небе поднял на уши ростовчан 21 октября

В Ростове жителей испугал грохот в небе 21 октября

В Ростове грохот неизвестного происхождения испугал горожан, в небе замечены инверсионные следы, об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

В субботу, 21 октября, около 14.10 мск в небе над Ростовом раздался мощный раскатистый грохот. Шум длился несколько секунд, и звук был настолько сильный, что в восточной части Ростова жители пожаловались на сработавшие сигнализации.

Фото: rostovgazeta.ru

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что ехал по центру города, когда услышал шум, похожий на раскаты грома, и заметил в небе ракету. Из соображений безопасности издание не будет указывать направление, в котором зафиксировали летающий объект, однако после шума в небе появились инверсионные следы.

Сразу после инцидента в соцсетях появились комментарии местных жителей, испуганных звуком неизвестного происхождения. Журналисты уже запросили комментарий о произошедшем у местных органов власти, информация уточняется.

Ранее политолог похвалил работу ПВО в небе над Ростовской областью.

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