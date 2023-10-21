«ПВО сработало?»: грохот в небе поднял на уши ростовчан 21 октября

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В субботу, 21 октября, около 14.10 мск в небе над Ростовом раздался мощный раскатистый грохот. Шум длился несколько секунд, и звук был настолько сильный, что в восточной части Ростова жители пожаловались на сработавшие сигнализации.
Корреспондент RostovGazeta рассказал, что ехал по центру города, когда услышал шум, похожий на раскаты грома, и заметил в небе ракету. Из соображений безопасности издание не будет указывать направление, в котором зафиксировали летающий объект, однако после шума в небе появились инверсионные следы.
Сразу после инцидента в соцсетях появились комментарии местных жителей, испуганных звуком неизвестного происхождения. Журналисты уже запросили комментарий о произошедшем у местных органов власти, информация уточняется.
Ранее политолог похвалил работу ПВО в небе над Ростовской областью.