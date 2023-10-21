«ПВО сработало?»: грохот в небе поднял на уши ростовчан 21 октября

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что ехал по центру города, когда услышал шум, похожий на раскаты грома, и заметил в небе ракету. Из соображений безопасности издание не будет указывать направление, в котором зафиксировали летающий объект, однако после шума в небе появились инверсионные следы.