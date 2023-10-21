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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

В Ростове трижды за день услышали звуки работы систем ПВО

Ростовчане заявили о продолжении работы систем ПВО в небе над городом 21 октября

21 октября 2023, 12:44
Фото: 1MI
В Ростове трижды за день услышали звуки работы систем ПВО

В Ростове трижды за день услышали звуки работы систем ПВО

В Ростове продолжают фиксировать работу систем ПВО в воздушном пространстве региона, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Напомним, около 14.10 мск в небе над Ростовом ликвидировали неопознанный летающий объект. Местные власти попросили горожан не выкладывать в соцсети фото и видео инцидента, чтобы не помогать противнику корректировать обстрелы по Ростовской области и избежать новых вторжений в воздушное пространство региона.

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Однако уже в 15.26 и 15.28 мск жители Ростова и ближайших населенных пунктов сообщили о возобновлении работы систем ПВО. Спустя время губернатор Василий Голубев подтвердил, что военные ликвидировали объекты за пределами Ростовской области.

Фото: Жители Ростова-на-Дону / соцсети

«Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области», — заявил губернатор, призвав земляков сохранять спокойствие.

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