Ростовчане заявили о продолжении работы систем ПВО в небе над городом 21 октября

Напомним, около 14.10 мск в небе над Ростовом ликвидировали неопознанный летающий объект. Местные власти попросили горожан не выкладывать в соцсети фото и видео инцидента, чтобы не помогать противнику корректировать обстрелы по Ростовской области и избежать новых вторжений в воздушное пространство региона.