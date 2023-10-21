Ростовчане заявили о продолжении работы систем ПВО в небе над городом 21 октября

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Напомним, около 14.10 мск в небе над Ростовом ликвидировали неопознанный летающий объект. Местные власти попросили горожан не выкладывать в соцсети фото и видео инцидента, чтобы не помогать противнику корректировать обстрелы по Ростовской области и избежать новых вторжений в воздушное пространство региона.
Однако уже в 15.26 и 15.28 мск жители Ростова и ближайших населенных пунктов сообщили о возобновлении работы систем ПВО. Спустя время губернатор Василий Голубев подтвердил, что военные ликвидировали объекты за пределами Ростовской области.
«Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области», — заявил губернатор, призвав земляков сохранять спокойствие.