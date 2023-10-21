Ростовчане заявили о звуке взрыва над городом 21 октября

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Около 14-00 ростовчане услышали громких звук. Многие увидели в небе и инверсионный след.
«Грохот был слышан на Северном», «Живу на Орбитальной, был виден след в небе», «Очень сильный грохот был на Каменке», — пишут местные жители.
Также нашлись те, кто не слышал никаких звуков.
«В центре ничего не было слышно», — написал горожанин.
Позже губернатор Ростовской области сообщил, что военными была уничтожена воздушная цель.
Ранее мы писали, что грохот и следы неизвестного происхождения увидел корреспондент RostovGazeta.