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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

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Ростовчане заявили о звуке взрыва над городом 21 октября

21 октября 2023, 11:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
Жители Ростова-на-Дону днем 21 октября услышали громкий звук, похожий на взрыв. Об этом многие горожане поделились в социальных сетях.

Около 14-00 ростовчане услышали громких звук. Многие увидели в небе и инверсионный след.

«Грохот был слышан на Северном», «Живу на Орбитальной, был виден след в небе», «Очень сильный грохот был на Каменке», — пишут местные жители.

Также нашлись те, кто не слышал никаких звуков.

«В центре ничего не было слышно», — написал горожанин.

Позже губернатор Ростовской области сообщил, что военными была уничтожена воздушная цель.

Ранее мы писали, что грохот и следы неизвестного происхождения увидел корреспондент RostovGazeta.

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