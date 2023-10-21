Ростовский депутат Бородай заявил, что Украина уничтожает носителей русского языка

«Большая часть жителей Украины говорит на русском языке и это нормально. Сейчас в этой стране под мобилизацию сгребают все, что можно. В первую очередь — с восточной и центральной частей Украины для уничтожения носителей русского языка», — пишет издание со ссылкой на слова депутата.