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Ростовский депутат Бородай заявил, что Украина уничтожает носителей русского языка

Ростовский депутат Бородай заявил, что Украина уничтожает носителей русского языка

21 октября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что Украина занимается уничтожением носителей русского языка, сообщил он Aif.ру.

По словам депутата, около 65% дошкольников на Украине используют в своей речи русские и украинские слова. А около 20% дошкольников не понимают украинский язык.

«Большая часть жителей Украины говорит на русском языке и это нормально. Сейчас в этой стране под мобилизацию сгребают все, что можно. В первую очередь — с восточной и центральной частей Украины для уничтожения носителей русского языка», — пишет издание со ссылкой на слова депутата.

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Он добавил, что русский язык является родным для жителей Украины.

Ранее Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Бородай#Украина#Мобилизация#Депутат#Ростов#Русский язык
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