Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По словам депутата, около 65% дошкольников на Украине используют в своей речи русские и украинские слова. А около 20% дошкольников не понимают украинский язык.
«Большая часть жителей Украины говорит на русском языке и это нормально. Сейчас в этой стране под мобилизацию сгребают все, что можно. В первую очередь — с восточной и центральной частей Украины для уничтожения носителей русского языка», — пишет издание со ссылкой на слова депутата.
Он добавил, что русский язык является родным для жителей Украины.
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