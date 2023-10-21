Школьник за рулем протаранил столб и погиб в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:38
Авария произошла 20 октября в 15:10 возле дома №10 на Парковом проспекте в городе Новочеркасске. Здесь 14-летний водитель скутера не смог справиться с управлением и врезался в бордюрный камень, после чего съехал с проезжей части дороги и столкнулся с опорой линии электропередач.
«В результате этого происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — уточнили в управлении.
Ранее автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.