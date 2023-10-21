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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:38

Несовершеннолетний водитель погиб в аварии в Ростовской области 20 октября

Школьник за рулем протаранил столб и погиб в Ростовской области

21 октября 2023, 05:25
Фото: 1MI

Несовершеннолетний водитель погиб в аварии в Ростовской области 20 октября

В Ростовской области несовершеннолетний водитель скутера спровоцировал смертельную аварию, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла 20 октября в 15:10 возле дома №10 на Парковом проспекте в городе Новочеркасске. Здесь 14-летний водитель скутера не смог справиться с управлением и врезался в бордюрный камень, после чего съехал с проезжей части дороги и столкнулся с опорой линии электропередач.

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«В результате этого происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — уточнили в управлении.

Ранее автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Авария#Смерть#Водитель#Последние новости Ростова на сегодня#Травмы#Школьник#Скутер#Происшествия
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