Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
РИА «Новости» со ссылкой на издание Spectator объявило, что большая часть ракет ATACMS оказалась неэффективна для целей ВСУ. Совсем недавно ВСУ применили ракеты, полученные ими в рамках пакета помощи США. Однако, по данным британского издания, американские ракеты показали себя хуже, чем ожидалось: большая часть из них оказалась перехвачена, обманута или не попала в цель по иным причинам.
В своей публикации Spectator уточнил, что ранее Россия продемонстрировала решимость адаптировать к любым типам вооружения, которое может получить Киев — от дальнобойных ракет до морских беспилотников. Сейчас эксперты считают, что увеличение поставок оружия и помощи Украине Западом не окажет существенного влияния на течение СВО из-за провала ВСУ контранаступления.
«Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось», — сказано в публикации.
Ранее Анатолий Вассерман рассказал, какова вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области.