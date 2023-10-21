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Способные долететь до Ростова ракеты ATACMS оказались бесполезны для Украины

Способные долететь до Ростова ракеты ATACMS оказались бесполезны для Украины

21 октября 2023, 09:17
Фото: pxhere.com
Способные долететь до Ростова ракеты ATACMS оказались бесполезны для Украины

Способные долететь до Ростова ракеты ATACMS оказались неэффективны для ВСУ

Американские ракеты ATACMS, полученные Украиной и способные долететь до Ростовской области, оказались неэффективны из-за контрмер российских военнослужащих, об этом сообщили РИА «Новости».

РИА «Новости» со ссылкой на издание Spectator объявило, что большая часть ракет ATACMS оказалась неэффективна для целей ВСУ. Совсем недавно ВСУ применили ракеты, полученные ими в рамках пакета помощи США. Однако, по данным британского издания, американские ракеты показали себя хуже, чем ожидалось: большая часть из них оказалась перехвачена, обманута или не попала в цель по иным причинам.

Политолог рассказал, чем опасны для Ростова тайно переданные Украине ракеты ATACMS
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В своей публикации Spectator уточнил, что ранее Россия продемонстрировала решимость адаптировать к любым типам вооружения, которое может получить Киев — от дальнобойных ракет до морских беспилотников. Сейчас эксперты считают, что увеличение поставок оружия и помощи Украине Западом не окажет существенного влияния на течение СВО из-за провала ВСУ контранаступления.

«Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось», — сказано в публикации.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, какова вероятность удара ракетами АTACMS по Ростовской области.

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