РИА «Новости» со ссылкой на издание Spectator объявило, что большая часть ракет ATACMS оказалась неэффективна для целей ВСУ. Совсем недавно ВСУ применили ракеты, полученные ими в рамках пакета помощи США. Однако, по данным британского издания, американские ракеты показали себя хуже, чем ожидалось: большая часть из них оказалась перехвачена, обманута или не попала в цель по иным причинам.