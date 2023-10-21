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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Стали известны подробности стрельбы на Баррикадной в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности стрельбы на улице Баррикадной в Ростове-на-Дону

21 октября 2023, 16:08
Фото: 1MI
Стали известны подробности стрельбы на Баррикадной в Ростове-на-Дону

В Ростове полиция ищет вооруженных мужчин, открывших стрельбу на ЗЖМ

В Ростове полиция начала поиски нарушителей общественного порядка, вооруженных охотничьим ружьем, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, днем очевидцы сообщили, что на Западном на улице 2-й Баррикадной неизвестные лица расстреляли вывеску автомойки из автомата.

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Позднее полицейские объявили, что Отдел полиции №2 по Ростову получил сигнал о нарушении общественного порядка. Правоохранители выехали к месту происшествия и выяснили, что на ЗЖМ произошел конфликт, в результате которого трое неизвестных пять раз выстрелили из охотничьего ружья по вывеске автомойки и скрылись с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание скрывшихся участников конфликта», — сказано в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего и принять решение в отношении нарушителей в соответствии с законом.

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