Стали известны подробности стрельбы на улице Баррикадной в Ростове-на-Дону

Позднее полицейские объявили, что Отдел полиции №2 по Ростову получил сигнал о нарушении общественного порядка. Правоохранители выехали к месту происшествия и выяснили, что на ЗЖМ произошел конфликт, в результате которого трое неизвестных пять раз выстрелили из охотничьего ружья по вывеске автомойки и скрылись с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.