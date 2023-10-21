Стали известны подробности стрельбы на улице Баррикадной в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Напомним, днем очевидцы сообщили, что на Западном на улице 2-й Баррикадной неизвестные лица расстреляли вывеску автомойки из автомата.
Позднее полицейские объявили, что Отдел полиции №2 по Ростову получил сигнал о нарушении общественного порядка. Правоохранители выехали к месту происшествия и выяснили, что на ЗЖМ произошел конфликт, в результате которого трое неизвестных пять раз выстрелили из охотничьего ружья по вывеске автомойки и скрылись с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.
«Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание скрывшихся участников конфликта», — сказано в сообщении.
Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего и принять решение в отношении нарушителей в соответствии с законом.