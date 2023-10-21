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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

Губернатор Голубев заявил, что ПВО ликвидировали воздушную цель в небе над Ростовом

Стали известны подробности взрыва в небе над Ростовом 21 октября

21 октября 2023, 11:45
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев заявил, что ПВО ликвидировали воздушную цель в небе над Ростовом

Губернатор Голубев заявил, что ПВО уничтожили воздушную цель в небе над Ростовом

В небе над Ростовом системами ПВО сбили воздушную цель, об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Днем 21 октября в небе над Ростовом местные жители услышали грохот, напоминающий раскаты грома или звук отдаленного взрыва. После этого в городских сообществах стали появляться фотографий инверсионных следов, замеченных в воздушном пространстве над городом.

Система ПВО сработала в Ростовской области
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Спустя 20 минут после инцидента произошедшее прокомментировал губернатор Василий Голубев, который заявил, что источником грохота стала работа систем ПВО.

«Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена», — сказано в сообщении главы региона. Василий Голубев поблагодарил военных за работу, и к нему присоединились десятки горожан, которые были обеспокоены звуками взрывов.

Ранее британские СМИ заявили, что передача ракет ATACMS Украине была бессмысленной.

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