Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Днем 21 октября в небе над Ростовом местные жители услышали грохот, напоминающий раскаты грома или звук отдаленного взрыва. После этого в городских сообществах стали появляться фотографий инверсионных следов, замеченных в воздушном пространстве над городом.
Спустя 20 минут после инцидента произошедшее прокомментировал губернатор Василий Голубев, который заявил, что источником грохота стала работа систем ПВО.
«Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена», — сказано в сообщении главы региона. Василий Голубев поблагодарил военных за работу, и к нему присоединились десятки горожан, которые были обеспокоены звуками взрывов.
Ранее британские СМИ заявили, что передача ракет ATACMS Украине была бессмысленной.