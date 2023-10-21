Стали известны подробности взрыва в небе над Ростовом 21 октября

«Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена», — сказано в сообщении главы региона. Василий Голубев поблагодарил военных за работу, и к нему присоединились десятки горожан, которые были обеспокоены звуками взрывов.