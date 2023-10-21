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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

В Ростове-на-Дону с 26 октября похолодает до 12 градусов

Стало известно, когда резко похолодает в октябре в Ростове-на-Дону

21 октября 2023, 04:45
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 26 октября похолодает до 12 градусов

В Ростове-на-Дону в конце октября ожидаются резкие похолодания до 12 градусов, следует из прогноза синоптиков.

В субботу сложится теплая погода, а воздух прогреется до 22 градусов. Но в этот день может усилиться ветер.

В воскресенье должно выглянуть солнце, но температура будет ниже — 16 градусов. Однако в понедельник, 23 октября, вернется облачная погода и потеплеет до 22 градусов.

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Во вторник и среду в городе пройдут дожди, а температура составит 13 градусов. Осадки прекратятся в четверг, 26 числа, а столбики термометров покажут 12 градусов.

На следующей неделе по ночам температура будет опускаться до 8 градусов.

Напомним, что Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Магнитные бури#Дожди#Температура#Облачная погода#Синоптики#Солнце#Ночь#Октябрь
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