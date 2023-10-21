Стало известно, когда резко похолодает в октябре в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В субботу сложится теплая погода, а воздух прогреется до 22 градусов. Но в этот день может усилиться ветер.
В воскресенье должно выглянуть солнце, но температура будет ниже — 16 градусов. Однако в понедельник, 23 октября, вернется облачная погода и потеплеет до 22 градусов.
Во вторник и среду в городе пройдут дожди, а температура составит 13 градусов. Осадки прекратятся в четверг, 26 числа, а столбики термометров покажут 12 градусов.
На следующей неделе по ночам температура будет опускаться до 8 градусов.
Напомним, что Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.