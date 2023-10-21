«Цель уничтожена»: что известно о работе систем ПВО в Ростовской области

В результате пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова обратилась к дончанам с просьбой не делиться в соцсетях фотографиями и видео, которые позволят противнику скорректировать цели и нанести удар по оборонным комплексам Ростовской области. Дончанам рекомендуют не публиковать в открытых источниках медиаматериалы, которые позволят узнать точку, с которой велась съемка, или размещать информацию о месте размещения систем ПВО.