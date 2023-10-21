«Цель уничтожена»: что известно о работе систем ПВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В субботу, 21 октября, около 14.10 мск в небе над Ростовом раздался громкий грохот, встревоживший местных жителей и заставивший обратиться к властям и средствам массовой информации, чтобы выяснить источник шума.
В отдельных районах города жители заявили о срабатывании сигнализаций, а сам звук описали, как грохот, похожий на гром, но в разы сильнее.
Корреспондент издания RostovGazeta также стал свидетелем работы систем ПВО, когда заметил над Ростовом ракету. Однако до официального подтверждения горожане предполагали, что источником шума мог быть пролетающий самолет или даже сухая гроза.
Примерно 20 минут спустя губернатор Василий Голубев заявил, что ПВО уничтожили воздушную цель в небе над Ростовом. Глава региона объяснил, что военные заметили неопознанный летающий объект в небе Ростовской области, после чего обезвредили его с помощью систем ПВО, взрыв — лишь свидетельство этого инцидента.
«Воздушная цель в результате уничтожена», — добавил губернатор Ростовской области. Никаких комментариев о возможных повреждениях, пострадавших или ущербе от властей не поступило.
Прошло около 1,5 часа с первого выстрела, как в небе Ростовской области прозвучало еще два мощных раската взрыва, похожие на первый. Новые взрывы раздались в 15.25 и 15.28 мск, после чего губернатор подтвердил возобновление работы систем ПВО и призвал население к спокойствию. Обстановка в регионе осталось спокойной.
«Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области», — рассказал губернатор.
Новые выстрелы ракет привлекли внимание дончан, которые стали выкладывать фото и видео-подтверждения происходящего, не задумываясь о том, чтобы скрыть данные о размещении военных объектов.
В результате пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова обратилась к дончанам с просьбой не делиться в соцсетях фотографиями и видео, которые позволят противнику скорректировать цели и нанести удар по оборонным комплексам Ростовской области. Дончанам рекомендуют не публиковать в открытых источниках медиаматериалы, которые позволят узнать точку, с которой велась съемка, или размещать информацию о месте размещения систем ПВО.
«Выкладывая соответствующие видео в привязке к местности, вы помогаете врагам определить расположение установок ПВО», — обратилась к жителям Ростовской области Ирина Четвертакова.
В беседе с корреспондентом RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов рассказал, что, по его мнению, ВСУ предприняли попытку нанести удар по ростовскому аэродрому. Однако сейчас самым важным остается вопрос интенсивности атак и того, как долго Украина сможет вторгаться в воздушное пространство Ростовской области.
«Боюсь, все идет к тому, что к этому нам придется привыкать», — отмечает Дмитрий Абросимов, отметив, что власти так и не сообщили, что именно сбили ПВО.
По мнению эксперта, у Украины есть достаточно устройств, чья стоимость не превышает и 100 тысяч рублей, что дает им практически неограниченный ресурс на точечные атаки по Ростовской области.
«Дешевых средств у Украины много. Дешевые они могут запускать, пытаясь атаковать Ростовскую область. А вот мощные, которые долго летят — дорогие. Их применение будет весьма ограничено», — уверен политолог.