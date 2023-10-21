Тысячи жителей Ростова будут оставаться без света на следующей неделе

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В понедельник электричества не будет на улицах Черепахина, Варфоломеева, Катаева, Локомотивная, Гриба, Ванина, Ривкина, 2-я Усадебная, 3-я Усадебная, Пригородного лесничества, Щербакова. Во вторник это коснется улиц 11-я линия, 13-я линия, 15-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская.
В среду обесточат улицы Вавилова, Монтажная, Тарновского-Терлецкого, Мечникова. В четверг ограничения введут по улицам Ленина, Новомосковская, Полторацкого, Просвещения, переулкам Кабардинский, Осетинский, Казбекский, Тебердинский, Тувинский, Дзержинского, Поворотный.
В пятницу свет выключат на улицах Пацаева, Творческая, Мечникова и Дранко.
Ранее крупные города Ростовской области оставались без света из-за шторма.