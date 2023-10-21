rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 23 и по 29 октября

Тысячи жителей Ростова будут оставаться без света на следующей неделе

21 октября 2023, 05:00
Фото: 1MI

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 23 и по 29 октября

В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 23 по 29 октября, будут проводить технические работы, из-за которых планируются отключения света, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах Черепахина, Варфоломеева, Катаева, Локомотивная, Гриба, Ванина, Ривкина, 2-я Усадебная, 3-я Усадебная, Пригородного лесничества, Щербакова. Во вторник это коснется улиц 11-я линия, 13-я линия, 15-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская.

Отсутствие электричества, воды и топлива: Израиль полностью закрывает сектор Газа
Узнать подробнее

В среду обесточат улицы Вавилова, Монтажная, Тарновского-Терлецкого, Мечникова. В четверг ограничения введут по улицам Ленина, Новомосковская, Полторацкого, Просвещения, переулкам Кабардинский, Осетинский, Казбекский, Тебердинский, Тувинский, Дзержинского, Поворотный.

В пятницу свет выключат на улицах Пацаева, Творческая, Мечникова и Дранко.

Ранее крупные города Ростовской области оставались без света из-за шторма.

Читайте также:
Отсутствие электричества, воды и топлива: Израиль полностью закрывает сектор ГазаИз-за непогоды жители Ростовской области остались без электричества и водыВ Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Донэнерго#Шторм#Последние новости Ростова на сегодня#Отключения света#Технические работы#Ленина#Пацаева#Мечникова#Творческая#Варфоломеева#Щербакова
Подпишитесь
В Ростов приехал Путин, а на Кубани арестовали экс-главу донского Минздрава
Вчера, 15:55
«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове
Вчера, 10:44
«Чистки начались в Ростовской области»: эксперт рассказал об аресте Быковской
Вчера, 14:56
Появилось видео ареста экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Вчера, 14:06
Юрист Габович рассказал о штрафах за навязывание ростовчанам товаров и услуг
Вчера, 19:29
Ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы
Вчера, 17:29