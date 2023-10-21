Тысячи жителей Ростова будут оставаться без света на следующей неделе

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 23 и по 29 октября

В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 23 по 29 октября, будут проводить технические работы, из-за которых планируются отключения света, сообщает «Донэнерго».