Ученые заявили, что опасный американский окунь угрожает рыбам в Ростовской области

Ученые сообщают, что солнечного окуня (Lepomis gibbosus) завезли из Северной Америки в Европу в конце XIX века. Этот вид отличается стремительной адаптацией к внешним условиям, после периода привыкания окунь начинает стремительно размножаться, не последнюю роль в этом играет и рацион рыбы: окуни едят не только ракообразных, личинок насекомых, но также икру и молодь других рыб, что способно повлиять на численность популяции местных биологических ресурсов.