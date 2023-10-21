Ученые заявили, что опасный американский окунь угрожает рыбам в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Газета «Молот» со ссылкой на ученых ЮНЦ РАН объявила о взрывном росте популяции солнечного окуня в дельте Дона. Сам вид рыб относят к сотне самых опасных инвазивных видов рыбы, способных подавлять аборигенных обитателей водоемов.
Ученые сообщают, что солнечного окуня (Lepomis gibbosus) завезли из Северной Америки в Европу в конце XIX века. Этот вид отличается стремительной адаптацией к внешним условиям, после периода привыкания окунь начинает стремительно размножаться, не последнюю роль в этом играет и рацион рыбы: окуни едят не только ракообразных, личинок насекомых, но также икру и молодь других рыб, что способно повлиять на численность популяции местных биологических ресурсов.
До 2023 года данных о присутствии солнечного окуня в реке Дон не поступало, однако в июле ученые обнаружили первую особь в устье реки Сарматской возле места впадения в рек Миус. После этого в водоемах начали замечать единичные экземпляры, а уже в конце сентября — целые стайки окуня.
«С 9 по 13 октября после нагонных явлений нами добыто уже около сотни экземпляров этого вида. 14 октября 2023 года солнечный окунь был замечен в районе Кумженской рощи, где ранее в уловах не отмечался», — сообщили ученые ЮНЦ РАН газете.
Ранее в водоемах Ростовской области обнаружили японские креветки.