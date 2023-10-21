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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Чемпионат по скоростному поеданию бургеров состоится в Ростове 26 октября

В Ростове-на-Дону назовут имя человека, который быстрее всех ест бургеры

21 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI

Чемпионат по скоростному поеданию бургеров состоится в Ростове 26 октября

Жители Ростова-на-Дону смогут попробовать свои силы в чемпионате по скоростному поеданию бургеров, говорится на сайте выставки «Ростов гостеприимный».

Участниками смогут стать 25 человек, а трое самых быстрых получат призы. Сам чемпионат решили провести 26 октября.

Ранее в городе уже проводили аналогичные соревнования, но тогда участники ели пироги и шаурму. В этом году решили приготовить бургеры.

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Добавим, что соревнования проведут во время выставки «Ростов гостеприимный». В рамках программы также испекут самую большую пиццу в регионе.

Ранее экономист спрогнозировала резкий рост цен на фастфуд в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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