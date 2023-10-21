В Ростове-на-Дону назовут имя человека, который быстрее всех ест бургеры

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:54
Участниками смогут стать 25 человек, а трое самых быстрых получат призы. Сам чемпионат решили провести 26 октября.
Ранее в городе уже проводили аналогичные соревнования, но тогда участники ели пироги и шаурму. В этом году решили приготовить бургеры.
Добавим, что соревнования проведут во время выставки «Ростов гостеприимный». В рамках программы также испекут самую большую пиццу в регионе.
Ранее экономист спрогнозировала резкий рост цен на фастфуд в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.